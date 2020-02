Kia presenteert dit jaar nieuw logo

Sinds jaar en dag zijn we gewend aan het huidige, misschien ietwat eenvoudige logo van Kia. Daar komt verandering in. Nog dit jaar presenteert Kia een nieuw logo, dat vanaf 2021 op nieuwe auto's zal verschijnen.

Het bestaande Kia-logo is simpelweg een ovaal met de merknaam erin, met een 'A' zonder tussenstreepje. Dat werd in de basis in de jaren '90 geïntroduceerd. Sindsdien is het op een paar kleine details na ongewijzigd gebleven. Kia acht de tijd echter rijp om een nieuw logo te introduceren. Dat laat topman Han-Woo Park weten aan het Zuid-Koreaanse medium Motorgraph. Een compleet ander verhaal wordt het niet, maar het is wel de grootste verandering in decennia.

Volgens Park is het nieuwe logo namelijk losjes gebaseerd op het logo dat onder andere op de vorig jaar gepresenteerde Imagine by Kia (foto 2, 3 en 4) prijkte. Dat betekent waarschijnlijk dat het ovaaltje verdwijnt en puur de merknaam in meer futuristische letters als logo zal fungeren. Park geeft aan dat het definitieve logo in oktober aan de wereld getoond wordt.

Daarna zal het ongetwijfeld nog een tijdje duren voordat het logo ingevoerd wordt, want alles moet worden aangepast. Het moet niet alleen op de koets van nieuwe auto's worden geïmplementeerd, maar ook op stuurwielen, vloermatten, onderdelen, Kia-gebouwen etc. Naar verwachting zien we het dus pas in 2021 op grote schaal terug.