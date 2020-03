New York International Auto Show verplaatst wegens corona

De New York International Auto Show zou oorspronkelijk volgende maand al plaatsvinden, van 10 tot 19 april. Door die data gaat nu een streep wegens zorgen over mogelijke verspreiding van het coronavirus. De organisatie verplaatst de beurs nu naar 28 augustus tot 6 september. Op 26 en 27 augustus vinden de persdagen in de aanloop naar de beurs plaats.

In de officiële verklaring over de verplaatsing laat de organisatie van de beurs weten erg teleurgesteld te zijn dat dit nodig was, maar dat de veiligheid van de bezoekers bovenaan staat. "120 jaar lang is het motto 'the show must go on' diep in ons dna geworteld geweest. Het was dus ook niet makkelijk om de show te verplaatsen, maar onze hoogste prioriteit blijft de gezondheid en het welzijn van iedereen die betrokken is bij dit historische evenement", aldus organisator Mark Schienberg van de Greater New York Automobile Dealers Association.