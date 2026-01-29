Nergens in Europa zakte de verkoop van nieuwe bedrijfswagens zo intens in elkaar als in Nederland. Dat blijkt uit een analyse door AutoWeek van cijfers die brancheorganisatie ACEA publiceert.

In 2025 zijn er in de Europese Unie 1,45 miljoen nieuwe bedrijfswagens geregistreerd. Dat waren er bijna 9 procent minder dan in 2024. In veel landen zijn minder nieuwe bedrijfswagens verkocht, maar in geen ander EU-land gingen de registraties van nieuwe bedrijfswagens zo hard onderuit als in Nederland.

Vorig jaar zijn er in Nederland slechts 20.782 nieuwe bedrijfswagens geregistreerd. Dat waren er maar liefst 84 procent minder dan de ruim 130.000 exemplaren die een jaar eerder in Nederland een kenteken kregen. De markt voor bedrijfswagens ziet er voor importeurs gitzwart uit. Sinds 2025 zijn bedrijfswagens niet meer vrijgesteld van bpm. Het gevolg: exemplaren met een verbrandingsmotor zijn sinds vorig jaar duizenden euro's duurder geworden. Daar komt bij dat dieselbussen (en pick-ups) in steeds meer stadscentra geweerd worden.

In 2024 had bijna 87 procent van alle nieuwe bedrijfswagens nog een dieselmotor. De markt voor dieselbussen is compleet ingestort. In 2025 had slechts 15 procent van alle nieuwe bedrijfswagens een dieselmotor. In totaal ging het om 3.137 exemplaren. Dat waren er dik 92 procent minder dan in 2024. De markt voor bedrijfswagens met niet geëlektrificeerde benzinemotor is met een aandeel van 0,5 procent nog kleiner geworden en zelfs de markt voor hybride bussen zonder stekker is met 91 procent gekrompen. Wel zijn er ruim 48 procent meer elektrische of plug-in hybride bedrijfswagens geregistreerd: 17.388 stuks. Daarmee is het aandeel dat elektrische of plug-in hybride bedrijfswagens in de markt voor nieuwe bedrijfswagens hebben toegenomen van 9 procent in 2024 naar bijna 84 procent vorig jaar. Met andere woorden: enkel bedrijfswagens die volledig of een deel van hun kilometers elektrisch kunnen afleggen, vinden nog klandizie.

Aantal 2025 Marktaandeel 2025 Aantal 2024 Marktaandeel 2024 % verschil 2024-2025 Diesel 3.137 15% 113.207 86,9% -92,2% Benzine 113 0,5% 2.692 2% -95,8% Hybride 43 0,2% 483 0,4% -91,1% EV + PHEV 17.388 83,7% 11.736 9% +48,2% Overig 101 0,5%% 2.086 1,6% -95,2% Totaal 20.782 130.204 -84%

Kijken we naar heel de EU, dan zien we een heel andere verdeling. Ruim 80 procent van alle nieuwe bedrijfswagens had een dieselmotor. Slechts 11 procent was een plug-in hybride of een elektrische bedrijfswagen.