Nederlandse vliegende auto PAL-V mag de weg op

Afgelopen zomer meldde PAL-V vol trots dat het bijna de weg op mocht met de Liberty, de auto die zowel kan rijden als vliegen. Nu is het écht zover. De al vanaf 2012 in ontwikkeling zijnde Liberty heeft nu de benodigde goedkeuring gekregen. Het testen en het toewerken naar de goedkeuring van de productieversie begon in februari van dit jaar. Nu bestaat de kans dat je de bijzondere creatie binnenkort tegenkomt op de openbare weg. Vooral in het zuiden van het land is het opletten geblazen, PAL-V is gevestigd in Raamsdonksveer, maar ook elders in het land gaat men er de weg mee op. De komende maanden gaat men er door het hele land duurtesten mee uitvoeren.

Nu de volgende stap nog; de goedkeuring voor het luchtruim. Dat verwacht PAL-V in 2022 voor elkaar te krijgen. Al met al een lange weg dus, maar dan heb je ook iets bijzonders. "Ik voel een enorme energie en motivatie in ons team om de volgende stappen te zetten om de laatste paar mijlpalen te behalen en de Liberty gecertificeerd de lucht in te krijgen", aldus CTO Mike Stekelenburg. Uiteraard is er nu vooral de blijdschap dat de goedkeuring voor weggebruik rond is: "Het was een hele uitdaging om een 'opgevouwen vliegtuig' aan alle toelatingseisen op de weg te laten voldoen."

Hoewel het dus nog even wachten is voordat de PAL-V werkelijk mag rijden én vliegen, is het einde van het toelatingsproces langzaam aan echt in zicht gekomen. Goed nieuws voor de geduldig wachtende klanten. Afgelopen zomer stond het verkoopaantal al op 100 stuks. Wie op den duur een PAL-V mag verwachten, is ongetwijfeld ook al in het bezit van een dikke beurs. De als gyrocopter vliegende en als een soort Carver rijdende PAL-V Liberty moet minimaal zo'n € 500.000 kosten. Een benzinemotor van 100 pk verzorgt de aandrijving voor het rijden. Daarmee moet je in minder dan 9 seconden naar 100 km/h snellen en een top van 160 km/h kunnen bereiken. Een 200 pk leverende krachtbron drijft de rotorbladen aan voor het vliegen. In de lucht gaat de PAL-V maximaal 180 km/h.