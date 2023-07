Met de onlangs gepresenteerde McLaren 750S komt er zeer waarschijnlijk een einde aan een tijdperk bij McLaren. Niet alleen is het waarschijnlijk de laatste in deze reeks van de Super Series, maar ook de laatste McLaren die het enkel met brandstofkracht doet. De 4.0 V8 is opnieuw het kloppend hart, een krachtbron die zoals de naam al aangeeft nu 750 pk levert in plaats van de 720 pk van de McLaren 720S. Voor de uiterlijke verschillen met de 720S moet je de loep erbij halen, eenmaal onderweg moeten de verschillen vooral in het rijgedrag tot uiting komen. De 750S is namelijk niet alleen sterker, maar genereert ook meer downforce, heeft nieuwe dempers en heeft vooraan een iets brede spoorbreedte dan zijn voorganger.

Leuk en aardig, maar zoals je vast wel kunt begrijpen komen al die verbeteringen niet zonder een prijsverhoging. Hier in Nederland is die logischerwijs nog wat flinker, omdat de bpm op een auto met een nóg heftigere V8 al snel aardig uit de bocht vliegt. McLaren schrijft voor de Nederlandse markt prijs van €358.174 inclusief afleverkosten voor. Dat is toch zomaar zo'n €28.000 meer dan de McLaren 720S kostte. De McLaren 750S Spider is nog een flinke slag duurder: €393.074.