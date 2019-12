‘Nederlandse markt voor EV’s stort komende jaren in’

Wie nu in de markt is voor een elektrische auto voor deels zakelijk gebruik, doet er verstandig aan om snel over te gaan tot actie. Momenteel geldt nog een bijtelling van vier procent op EV’s, met ingang van 2020 gaat dat naar acht procent. We zien het terug in de verkoopcijfers, want al maanden is de Tesla Model 3 niet aan te slepen. Mensen willen nog snel voor de jaarwisseling hun EV op naam zetten. Niet alleen volgend jaar gaat het percentage omhoog, want een jaar later stijgt de bijtelling opnieuw (naar twaalf procent) en in 2022 verdwijnt het voordeel zelfs in z’n geheel.

Een zorgwekkende ontwikkeling, vindt Rob Kroon van FIER Automotive. Aan BNR vertelt hij dat de gevolgen volgens hem flink zullen zijn: “Ik denk dat het volgend jaar, wanneer we naar acht procent gaan, nog wel meevalt. Dan gaat de groei er wel uit, maar het zal (de verkoop, red.) denk ik nog ongeveer hetzelfde zijn als dit jaar. Maar het jaar erna; er is een bepaalde drempelwaarde voor mensen om financieel geprikkeld te worden om elektrisch te gaan rijden, die verdwijnt dan.” Kroon verwacht dan ook dat het op den duur funest is voor de verkoop van EV’s. De verhoging gaat naar zijn verwachting te snel, omdat EV’s op zichzelf nog niet in hetzelfde tempo financieel aantrekkelijker worden. Een financiële prikkel blijft daarvoor nodig. Het kan een nadeel worden om voor een EV te gaan vanwege de gemiddeld hogere aanschafprijs.