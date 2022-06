Nederlandse autoverkopen: ruim 7 procent in de min in mei

Het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat er ook in mei weer minder nieuwe personenauto's zijn geregistreerd dan in diezelfde maand vorig jaar. Afgelopen maand zijn in Nederland zo'n 23.500 nieuwe personenauto's gekentekend, ruim 7 procent minder dan in mei 2021. Dat blijkt uit cijfers die Rai Vereniging, Bovag en RDC vrijgeven.

In mei zijn in Nederland 23.507 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat zijn er 7,4 procent minder dan de 25.394 stuks die in diezelfde maand vorig jaar werden geregistreerd. De daling van het het aantal registraties van nieuwe personenauto's lijkt daarmee stabiel. In april werden met 22.087 stuks namelijk tevens 7,4 procent minder nieuwe auto's gekentekend dan een jaar eerder.

De ruim 23.500 nieuwe registraties brengen het in de eerste vijf maanden van dit jaar aantal gekentekende auto's in Nederland op 128.811 stuks. Daarmee blijft 2022 op dit moment 4,6 procent (6.014 auto's) achter bij 2021. In de eerste vijf maanden van vorig jaar werden 129.825 nieuwe personenauto's geregistreerd.

Populairste automerken mei 2022

Kia claimt met 2.412 nieuwe registraties en een marktaandeel van ruim 10 procent ook in mei weer de titel 'populairste automerk in Nederland'. Peugeot, in april nog op plek vijf, stoot Toyota met 2.135 gekentekende auto's van de tweede plek. Toyota sluit met 1.827 nieuwe personenauto's aan op plek drie. Volkswagen verliest ten opzichte van april een plek en eindigt op plek vier, gevolgd door Opel dat die maand niet in de top 5 te vinden was.

Merk Aantal Marktaandeel 1 Kia 2.412 10,3 % 2 Peugeot 2.135 9,1 % 3 Toyota 1.827 7,8 % 4 Volkswagen 1.709 7,3 % 5 Opel 1.372 5,8 %

Populairste auto's april 2021

Ondanks dat Kia afgelopen maand weer het populairste automerk van Nederland was, heeft Peugeot de populairste personenauto van Nederland in handen. De Peugeot 208 stoot de Skoda Enyaq iV van de troon en was met 939 registraties goed voor een marktaandeel van 4 procent. Technisch broertje Opel Corsa staat met 753 stuks op de tweede plek. Volkswagen's Polo is terug in de top 5 en eindigt op plek drie. De nog altijd populaire Kia Niro won met 636 registraties terrein ten opzichte van vorige maand (567 stuks), maar de auto eindigt wederom net naast het ereschavot.