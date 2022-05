Nederlandse autoverkopen: -7 procent in april

Vergeet de kleine verkoopplusjes die de statistieken van de Nederlandse automarkt in februari en maart lieten zien. In april zijn er namelijk minder auto's verkocht dan in diezelfde maand vorig jaar Dat blijkt uit cijfers die Rai Vereniging, Bovag en RDC vandaag vrijgeven.

In april zijn in Nederland 22.087 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat aantal ligt 7,4 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. In eerste vier maanden van dit jaar zijn in totaal 100.457 nieuwe personenauto's op kenteken gezet, 3,8 procent minder dan de 104.431 exemplaren die in diezelfde periode in 2021 werden geregistreerd.

Populairste automerken april 2022

Kia mag zich met 2.430 in april geregistreerde nieuwe personenauto's de winnaar van de afgelopen maand noemen. Daarmee wist Kia zich in april maar liefst 11 procent van de automobiele verkooptaart toe te eigenen. Op plek twee vinden we Toyota, waarvan 1.655 nieuwe auto's werden geregistreerd. Op plek drie vinden we Volkswagen. Plek vier en vijf zijn voor achtereenvolgens Skoda en Peugeot.

Merk Aantal Marktaandeel 1 Kia 2.430 11,0 % 2 Toyota 1.655 7,5 % 3 Volkswagen 1.512 6,9 % 4 Skoda 1.498 6,8 % 5 Peugeot 1.407 6,4 %

Populairste auto's april 2021

Kia mag in april dan wel het populairste automerk van Nederland zijn gebleken, de populairste personenauto van Nederland kwam afgelopen maand uit de koker van Skoda. Het gaat om de Enyaq iV. De elektrische SUV was goed voor 869 registraties en een marktaandeel van 3,9 procent. Volvo's immer populaire XC40 eindigde met 774 exemplaren op plek twee. Voor het eerst komen we Lynk & Co in de verkoop-top-vijf tegen. De Lynk & Co 01 eindigt met 691 exemplaren namelijk pak achter de Peugeot 208 die met 712 geregistreerde exemplaren de derde plek opeist. Kia is met twee modellen in de top 5 beland. Zowel succesnummer Niro als de Picanto staat met 567 stuks op plek vijf.

Merk Model Aantal Marktaandeel 1 Skoda Enyaq iV 869 3,9 % 2 Volvo XC40 774 3,5 % 3 Peugeot 208 712 3.2 % 4 Lynk & Co 01 691 3,1 % 5 Kia Picanto

Niro 567

567 2,6 %

2,6 %

Eerdere maanden

Het zat er dik in dat de Nederlandse autoverkopen ook in januari een flinke tik zouden krijgen. Na de autoverkopen in 2021, die op een historisch dieptepunt eindigden, sloot de eerste maand van 2022 af met een verkoopdaling van ruim 11 procent ten opzichte van januari 2021. De Nederlandse automarkt krabbelde in februari weer uit het dal, in die maand namen we een plus van 6 procent waar in het aantal registraties. In maart viel met 3,8 procent een kleinere groei van de verkoopcijfers waar te nemen, maar ook in die maand was er dus nog sprake van zwarte cijfers.