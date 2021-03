Nederlanders zijn langzamer gaan rijden

Op 16 maart 2020, precies een jaar geleden dus, had Rijkswaterstaat de ombording naar 100 km/h op de snelwegen rond en was de nieuwe maximumsnelheid overal een feit. Flitsmeister heeft gekeken hoe hoog de gemiddelde snelheid hierna was op enkele trajecten en komt tot de conclusie dat we ons er behoorlijk goed aan houden en zelfs sindsdien nog een tandje langzamer zijn gaan rijden. Op de A2 Vianen-Den Bosch daalde de gemiddelde snelheid van 106 km/h in maart en april vorig jaar naar 104 km/h nu. Ook op drie van de vier andere meettrajecten ging de gemiddelde snelheid omlaag: op de A27 Utrecht-knooppunt Eemnes van 107 naar 105 km/h, op de A28 Groningen-Assen bleef het 105 km/h, op de A12 De Meern-Den Haag daalde de gemiddelde snelheid van 104 naar 103 km/h en op de A4 Leimuiden-Schiphol ging de snelheid van 99 naar 93 km/h.

"Maximaal 100 kilometer per uur went,’’ concludeert directeur Jorn de Vries van Flitsmeister. De aanname dat er na verloop van tijd weer harder zou worden gereden is in ieder geval niet uitgekomen. "De dalingen zijn minimaal, maar wij waren ook verrast. Nederlanders zijn op de snelweg een gehoorzaam volk. Er is nu weer meer verkeer op de weg - maar absoluut niet in de hoeveelheden van voor corona - misschien dat het die paar kilometer verschil verklaart. De snelheden zitten nog wel allemaal iets boven de 100 dus we zoeken nog wel de grens op.’’

De perceptie dat er sinds de invoering van 100 km/h als maximumsnelheid meer mensen juist harder dan de maximumsnelheid rijden, gaat volgens de cijfers dus niet op. Zo’n 15 procent van de automobilisten gebruikt actief de app van Flitsmeister De snelheid van honderdduizenden auto’s is zo gemeten om tot de gemiddelden te komen. Het lijkt alsof er veel auto’s harder rijden dan 100 km/h, maar dat komt omdat je die auto's ziet als ze je inhalen. Van de honderden auto’s voor en achter je, die keurig 100 km/h rijden merk je niets.

Afwezigheid van files

Dat de gemiddelde snelheid juist gedaald is, heeft mogelijk ook te maken met het feit dat er al lange tijd veel minder files zijn. Dat stelt ANWB-woordvoerder Markus van Tol. "Je reistijd is daardoor heel voorspelbaar. Als er files zijn dan heb je de neiging om harder te gaan rijden als je eruit komt om de verloren tijd in te halen. Het is in ieder geval goed nieuws voor het milieu.’’ Van Tol stelt echter dat na de crisis, als men weer meer op pad gaat, we ook dat 'inhalen' van verloren tijd en dus meer snelheidsexcessen weer zullen zien. "Het is 100 procent zeker dat mensen dan weer de neiging zullen hebben om de verloren tijd in te halen. Zo zijn mensen. We zijn nu een beetje gewend aan de omstandigheden, maar als alle seinen weer op groen staan en alles wordt weer zoals het was, dan gaan de mensen zich ook weer zo gedragen."