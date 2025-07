Is het vooroordeel van de klagende bijrijder op jouw reissituatie van toepassing? Dan behoor je misschien wel tot de Nederlanders die liever met Marieke Elsinga of Max Verstappen op pad gaan. Welkom in de wereld van de even nutteloze als zijdelings interessante onderzoekjes.

Met de auto op vakantie is natuurlijk hartstikke leuk. Althans, als je reisgezelschap ook een beetje op orde is. We nemen aan van wel, maar schijnbaar valt er altijd wat te wensen. Reiswebsite Tussenstop.com heeft 5.800 Nederlanders gevraagd wie hun meest en minst favoriete bekende Nederlanders zijn om onderweg naar de vakantiebestemming naast zich te hebben in de auto.

Daar gaan we. Maar liefst 23 procent van de ondervraagden noemde Marieke Elsinga als reisgenoot en is daarmee een de meest genoemde vrouwelijke BN'er. Op plek twee staat Katja Schuurman, gevolgd door Floortje Dessing op plek drie.

Marieke Elsinga kan in zekere zin via de radio al met je meereizen, ze is immers radio-dj bij Qmusic. Voor de het vaakst genoemde mannelijke BN'er wordt dat een stuk lastiger. Dat is namelijk F1-scheurneus en circuitkoning Max Verstappen. Al vragen we ons af of Verstappen zelf lol beleeft aan eindeloos rechtuit rijden en onderwijl het hemd van het lijf gevraagd worden. Op plek twee en drie van populairste mannelijke BN'ers om als reisgenoot te hebben staan achtereenvolgens Arjen Lubach en Andy van der Meijde.

Tot zover de BN'ers die men wél graag naast zich heeft in de auto. Er zijn ook bekende Nederlanders die we het liefst níet mee willen hebben. De minst populaire vrouwelijke BN'er is Caroline van der Plas, Angela de Jong en Patricia Paay staan op plekken twee en drie. Wij hebben het ook niet bedacht. De minst populaire mannelijke BN'er is Peter Gilles, maar ook met Dick Schoof en Marcel van Roosmalen zit men liever niet in de auto. Zij staan op plekken twee en drie.

In het onderzoek worden wagenwijd openstaande deuren met grof geweld nog verder open getrapt. Zou lijken Nederlanders vooral humor en gezelligheid te zoeken. Geen haat en nijd dus, verrassend. De grootste afknappers zijn volgens het onderzoek: overmatig praten, klagen, commentaar geven op de rijstijl, gespannen reageren en constant op de telefoon zitten. We vermoeden dat Max Verstappen zich toch snel schuldig maakt aan punt drie.