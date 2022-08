'Nederlanders lenen meer voor aanschaf auto'

Het bedrag dat de Nederlandse consument gemiddeld leent voor de aanschaf van een auto is in de eerste helft van dit jaar toegenomen. Hoewel het gemiddeld geleende bedrag is gestegen, is het aantal afgesloten leningen juist licht gedaald.

Uit de jaarlijkse Datamonitor Lenen van de financiële vergelijkingssite Geld.nl blijkt dat Nederlandse consumenten in de eerste zes maanden van dit jaar gemiddeld meer geld voor de aanschaf van een auto hebben geleend dan in diezelfde periode een jaar eerder. Waar er in 2021 nog gemiddeld €11.900 voor de aanschaf van een auto werd geleend, lag dat bedrag in de eerste zes maanden van dit jaar op €12.554.

Dat het gemiddelde bedrag dat voor de aanschaf van een nieuwe auto wordt geleend is toegenomen, is gezien de algehele gemiddelde prijsstijgingen eigenlijk niet zo verrassend. Amanda Bulthuis, expert geld en verzekeringen bij Geld.nl, zegt in een begeleidend schrijven dan ook dat consumenten een hoger bedrag lenen doordat "[...] de prijzen voor auto's flink zijn gestegen". Onder meer gebruikte auto's zijn de afgelopen tijd fors duurder geworden. Zo nam de gemiddelde vraagprijs van een occasion op Autoscout24.nl in de eerste zes maanden van 2022 met 7,5 procent toe. In juni bedroeg de gemiddelde vraagprijs van een gebruikte auto op Autoscout24.nl €23.808.

Het aantal mensen dat een lening afsluit voor de aanschaf van een auto is in de eerste helft van dit jaar echter wel afgenomen. Vorig jaar leende volgens de Datamonitor Lenen nog 30,5 procent van de Nederlandse consumenten geld voor de aanschaf van een auto. Dat percentage lag in de eerste zes maanden van 2022 op 29 procent. Volgens Bulthuis houdt dat mogelijk juist verband met de hoge prijzen. “Mensen stellen de aankoop van een auto dan liever nog even uit.”