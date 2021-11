Nederlanders komen met 'rijdende bommen' uit Duitsland

Brandstoftoerisme is uiteraard geen nieuw fenomeen en ook het meenemen van een extra jerrycannetje goedkopere brandstof niet. Het wordt nu niet alleen in België maar ook in Duitsland soms wel heel gortig.

In België trok men eerder al aan de bel dat er bovengemiddeld veel Nederlanders komen tanken en dat ze bovendien steeds vaker grote hoeveelheden brandstof inslaan. Eenzelfde gang van zaken bemerkt men net over de grens in Duitsland. Een aantal tankstationhouders in Duitsland spreekt zich hierover uit tegenover het Algemeen Dagblad. Onder meer de Nederlandse tankstationhouder Jan Pieter de Wilde van Kuster Energy (met vestigingen in zowel Nederland als Duitsland) ziet excessen toenemen. Hij benadrukt dat het vullen van jerrycans door Nederlanders niet nieuw is, maar dat het nu wel heel veel gebeurt.

De hoge brandstofprijzen zijn uiteraard de aanleiding. Meer dan ooit lokken de 'normalere' prijzen in onze buurlanden 'brandstoftoeristen'. Een tripje over de grens wordt lucratiever als je niet om de haverklap weer terug hoeft te komen en dus slaan sommigen in één klap wel heel veel in: "Al sinds jaar en dag zijn er mensen die niet voor maar 40 liter de grens overrijden. Nu de prijzen zo hoog zijn, nemen meer mensen extra brandstof mee,” aldus De Wilde. Een medewerker van een ander Duits tankstation, van Star, ziet naar eigen zeggen regelmatig Nederlanders met een kofferbak vol volle jerrycans vertrekken: "Mensen proppen de hele auto vol, maar dat kan echt niet. Het is écht gevaarlijk, als je een ongeluk krijgt, dan hang je," vertelt hij. De Wilde drukt mensen ook op het hart om geen risico's te nemen: "Je bent een rijdende bom."

Een medewerker van het Star-tankstation geeft volgens het AD aan dat men bij uit de hand lopende hoeveelheden aangesproken wordt op het vullen van jerrycans en gesommeerd wordt hiermee te stoppen. Formeel is het wel toegestaan om jerrycans te vullen en mee te nemen. Daarbij mag je echter niet meer dan 240 liter meenemen, verdeeld over jerrycans met een maximale inhoud van 60 liter. Behoorlijk wat nog, dus. Voorwaarde is wel dat de jerrycans zo in de auto staan dat ze niet kunnen gaan lekken en ook niet mogen verschuiven. Bovenal geldt: gebruik het gezonde verstand. Met een auto vol volle jerrycans brandstof rondrijden valt daar duidelijk niet onder.