Sinds deze maand ruim 50.000 laadpunten in Nederland

Het aantal laadpunten voor elektrische auto’s is afgelopen maand de 50.000 gepasseerd. Dat blijkt uit een rapport van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Nederland is daarmee nog ver verwijderd van de 1,8 miljoen laadpunten die in 2030 nodig zijn om de klimaatdoelen uit het regeerakkoord te halen.

Het gaat hier om het aantal stekkers aan (semi)publieke laadpalen, snellaadstations inbegrepen. Die zijn dit jaar in een versneld tempo neergezet, gemiddeld met ruim 1.200 per maand. Dat zijn er flink meer dan vorig jaar, toen er maandelijks nog geen 300 laadpunten bij kwamen. In de Randstad groeit het aantal laadpalen het snelst. Den Haag, Amsterdam en Rotterdam zijn de koplopers.

Roland Steinmetz van het adviesbureau EVConsult ziet dat veel gemeenten dit jaar contracten zijn aangegaan met uitbaters van laadpalen. Provincies brengen tientallen gemeenten bij elkaar die zo'n contract vervolgens als een partij afsluiten. "Dat is ook zo afgesproken in het Klimaatakkoord", aldus Steinmetz. Vorig jaar waren veel van die contracten nog in de maak en bleef het dus nog even stil.

Verder zetten ook steeds meer bedrijven laadpalen neer voor hun klanten, zoals Schiphol en McDonald's. Bovendien wordt het drukker op de markt voor snelladers. "Tesla en Fastned waren hier acht jaar geleden al mee bezig. Nu zijn ook bijvoorbeeld Allego, Shell en Total actief op de markt." Nederland is momenteel 1.136 snelladers rijk. Op 289 verschillende locaties kan er met een snellader bijgeladen worden.

Om het doel voor 2030 te halen, moeten er volgens Steinmetz binnen niet al te lange tijd honderdduizenden palen per jaar bij worden gezet. Dat kan volgens Steinmetz bijvoorbeeld door in één keer een hele parkeerplaats vol laadpalen neer te zetten, maar ook door regelgeving te versoepelen. Hij verwacht dat hier knopen over worden doorgehakt in 2020 en 2021 en dat laadpalen daarna in nog sneller tempo worden neergezet.