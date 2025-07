Het gaat niet best met de verkoop van bedrijfswagens. In de Europese Unie niet, maar in Nederland al helemaal niet. Sterker nog: in geen ander EU-land gingen de registraties van lichte bedrijfswagens zo hard onderuit als in Nederland. Dat en meer blijkt uit cijfers van brancheorganisatie ACEA.

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er in de Europese Unie 729.127 bedrijfswagens op kenteken gezet. Dat klinkt als een onvoorstelbaar aantal, maar het waren er wel 13,2 procent minder dan de 840.384 stuks die in het eerste halfjaar van 2024 zijn geregistreerd.

Het gros van alle nieuwe bedrijfswagens had uiteraard een dieselmotor. Maar liefst 82 procent had een dieselmotor en 4,9 procent een benzinemotor. Net niet één op de twintig dus. Als we de geëlektrificeerde bedrijfswagens bekijken, worden de hapjes uit de registratietaart alleen maar kleiner. Zo had slechts 2,6 procent van alle nieuwe bedrijfswagens een hybride aandrijflijn zonder stekker. Elektrische bedrijfswagens en plug-in hybride bedrijfswagens worden door ACEA op een hoop gegooid en komen samen uit op een aandeel van 9,5 procent. Toch is er een verschuiving naar geëlektrificeerd waarneembaar. Zo zijn er in de EU 42,1 procent meer elektrische of plug-in hybride bedrijfswagens en 7,1 procent meer hybride bedrijfswagens op kenteken gezet, terwijl er juist 29,8 procent minder benzinebedrijfswagens een kenteken kregen. Gelijktijdig zijn er 15,6 procent minder diesels gekentekend.

Nederland

In Nederland ziet de markt voor bedrijfswagens er voor het gros van de importeurs gitzwart uit. Dat heeft uiteraard te maken met het feit dat er voor bedrijfswagens voortaan niet meer vrijgesteld zijn van bpm, met als gevolg dat exemplaren met een verbrandingsmotor veel duurder zijn geworden. Daarnaast mag je ook met een nieuwe dieselbus veel stadscentra niet meer in. De gevolgen daarvan zien we in de cijfers.

In het eerste halfjaar van 2025 zijn er in Nederland 79 procent minder nieuwe bedrijfswagens op kenteken gezet dan in diezelfde periode van 2024. Het ging om slechts 9.636 exemplaren tegenover 45.920 stuks in het eerste halfjaar van vorig jaar. Het gaat om een daling van 79 procent.

Slechts 1.682 bedrijfswagens hadden een dieselmotor, wat alsnog 17,5 procent is overigens. Er zijn bijna 96 procent minder dieselbussen op kenteken gezet dan in de eerste helft van vorig jaar. Daarnaast gingen er 93,3 procent minder bedrijfswagens met een traditionele benzinemotor op kenteken. Slechts 68 stuks, versus 1.016 exemplaren in de eerste zes maanden van vorig jaar.

Het is niet verwonderlijk dat er in het eerste half jaar van 2025 wél aanzienlijk meer 'oplaadbare' bedrijfswagens in Nederland zijn geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er in ons land 7.777 elektrische of plug-in hybride bestelbussen op kenteken gezet (aandeel: 81%). Dat waren er 55,6 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Verder zijn er 12 (-92,2 procent) hybride bussen zonder stekker op kenteken gezet.