Navigeren met wegenkaarten - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

In deze rubriek ligt het romantiseren van het verleden vaak op de loer. Vroeger was echter zeker niet alles beter en een goed voorbeeld daarvan is hoe je naar je bestemming moest navigeren.

30 jaar geleden pakten we namelijk in AutoWeek 26 uit met een uitgebreid vergelijk van wegenkaarten. Een essentieel onderdeel van autorijden was én is zo snel mogelijk en op de handigste manier bij je bestemming komen en daarvoor was je in 1991 nog aangewezen op kaartlezen. Wie ergens heen moest waarvan de route nog niet in het geheugen zat, deed er verstandig aan een wegenkaart mee te nemen in de auto.

Veel mensen zullen 'Het beste boek voor de weg' van de ANWB nog wel kennen. Een dik blauw boek met daarin gedetailleerde wegenkaarten van Nederland. Wie liever een iets handzamer formaat meenam in de auto, kon gaan voor de deelkaarten van Noord-, Midden- en Zuid-Nederland. Met een schaal van 1:200.000 waren die vrij gedetailleerd en dus handig om ook de kleinere wegen op te ontdekken.

Andere populaire kaarten kwamen van Falkplan. Dat had speciale autokaarten op de markt, waarop essentiële zaken als hoofdwegen, afslagen, tankstations stonden. Ook waren er gedetailleerdere plattegronden van steden en dorpen bij, om dichterbij de plaats van bestemming ook het laatste stuk van de route goed af te kunnen leggen. Ter aanvulling kon je eventueel ook nog een toeristische 'recreatiekaart' erbij kopen, om door het hele land ook te kijken waar bezienswaardigheden te vinden waren.

Wie écht de details in beeld wilde krijgen, kon gaan voor de wegenkaart van de Topografische Dienst. Dat was een niet al te handzame kaart waarop veelal de wegen op satellietbeelden ingetekend waren. Voor het navigeren niet altijd even handig, maar wel leuk om een goed beeld van de omgeving te krijgen.

Hoewel het 'pas' een jaar of 15 geleden is dat navigatiesystemen in steeds meer auto's werden geleverd en ook mensen met wat oudere auto's steeds vaker de wegenkaarten inruilden voor aftermarket-navigatiesystemen, is het haast al niet meer voor te stellen. Natuurlijk kon je er handig in worden, al bleef het toch vaak wel een bron van ergernis. Zelf de onderstaande goede tips die we in 1991 gaven, konden niet voorkomen dat fout rijden of gefrustreerd een kaart van je af slingeren op de loer lagen. Denk daar nog maar eens aan terug als je een bestemming in je navigatiesysteem invoert.