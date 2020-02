NASA vraagt auto-industrie om hulp voor maanrover

NASA wil in 2024 terug naar de maan en dat betekent dat de organisatie, die verantwoordelijk is voor het ruimtevaartprogramma van de Verenigde Staten, de aandacht weer kan vestigen op de ontwikkeling van een nieuwe maanauto. Het agentschap is op ideeënjacht en vraagt potentiële industriële partners om hulp.

NASA houdt zich momenteel bezig met ruimtevaartprogramma Artemis, een project dat als doel heeft om omstreeks 2024 terug te keren naar de maan. Uiteindelijk moeten in de jaren dertig ook weer mensen op de maan worden gezet. Project Artemis, vernoemd naar de tweelingzus van Apollo (het eerste Amerikaanse bemande maanprogramma), vereist een nieuwe maanauto en daarvoor vraagt NASA potentiële partners op hulp.

NASA zoekt in een bericht op zijn website contact met Amerikaanse bedrijven en fabrikanten. De ruimtevaartorganisatie vraagt potentiële partners mee te denken over het vraagstuk hoe NASA 'zich' op het maanoppervlak kan voortbewegen. Daarbij spreekt NASA specifiek de autoindustrie aan. "We willen ook graag horen van bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van elektrische auto's en offroadmodellen. Dit project gaat verder dan de ruimtevaartindustrie." NASA wil dat de maanauto's "gebruikmaken van de nieuwste innovaties op het gebied van energieopslag en -beheer voor elektrische voertuigen, autonoom rijden en extreme omgevingsweerstand".

NASA spreekt over de ontwikkeling van een LTV (Lunar Terrain Vehicle) zonder cabinedruk en dat betekent dat de astronauten er - net als in de bekende maanrover die tijdens de Apollo-missies werd ingezet - gestoken in hun ruimtepak in moeten plaatsnemen. "Lopend kunnen astronauten in hun pakken zo'n 800 meter afleggen. Als we voordat het ruimteteam op de maan arriveert al een maanauto klaar hebben staan, vergroot dat de effectiviteit en de opbrengst van de missies exponentieel", meldt NASA.