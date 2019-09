Mysterieuze Jeep Grand Cherokee Trackhawk ‘Demon’ gesnapt

Met de Jeep Grand Cherokee Trackhawk heeft Jeep ontegenzeggelijk één van de allerbruutste SUV’s ooit in huis. Dit mysterieus achter een hek geplaatste exemplaar suggereert dat er meer in het vat zit. Een nog brutere Redeye of zelfs Demon-versie behoort tot de mogelijkheden, al is nog niks zeker.

Het speciale aan deze Trackhawk is vooral de motorkap. In plaats van de twee koelopeningen van de reguliere versie prijkt er nu een enorme ‘powerdome’ op de motorkap, vergezeld van een centraal geplaatste opening. Die is niet zo groot als de ‘Airgrabber’ van de ernaast geparkeerde Dodge Challenger Demon, maar de nieuwe kap geeft wel ruimte voor een eventuele toevoeging aan de toch al enorme motor.

Die motor is de 6,2-liter V8 die ook in de Hellcat-modellen van Dodge te vinden is. Net als in de Challenger en Charger met die naam levert het blok in de Trackhawk 717 pk en 875 Nm, genoeg om de bijna 2.500 kg wegende SUV in minder dan 4 seconden van 0 naar 100 te sleuren.

Dat lijkt (en is, in alle eerlijkheid) krankzinnig genoeg, maar de Demon-versie van de Challenger bewijst dat de 6.2 tot meer in staat is. In die ronduit belachelijke top-Challenger levert deze motor namelijk zo’n 850 pk en 1.040 Nm, wat met extra plakkerige banden zorgt voor een 0-100-tijd van 2,3 tellen en indrukwekkende tijden op de ‘quarter mile’.

In theorie is het een klein klusje om ook de Jeep Grand Cherokee van deze specificaties te voorzien, dus het is niet gek dat de gedachten van Amerikaanse liefhebbers in die richting gaan.

Een andere mogelijkheid is dat Jeep voor de Redeye-optie kiest. De Dodge Challenger Redeye dient sinds 2018 als alternatief voor wie achter het Demon-net viste en zit met 808 pk en 958 Nm mooi tussen die auto en de reguliere Hellcat in. De derde optie is de minst spectaculaire, want ook een optisch, maar niet technisch aangeklede Trackhawk behoort tot de mogelijkheden.

In alle drie de scenario’s zou het overigens gaan om een ware uitzwaai-editie van de huidige Grand Cherokee, want de eerste glimp van een geheel nieuwe opvolger hebben we al opgevangen.