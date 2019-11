Mustang wordt mogelijk subdivisie van Ford

Met de komst van de Ford Mustang Mach-E is er nu voor het eerst in de geschiedenis een tweede model met de iconische Mustang-naam. Daar blijft het waarschijnlijk niet bij en er zijn zelfs al ideeën om er een subdivisie van het merk van te maken.

De vorige week onthulde Ford Mustang Mach-E is natuurlijk een compleet andere auto dan de alom bekende Mustang, maar de uiterlijke gelijkenissen zijn duidelijk aanwezig. Zelfs het bekende Mustang-logo prijkt op plekken waar Ford normaal gesproken haar eigen logo zou plakken. Dat voedt natuurlijk de vraag: is Ford bezig met het uitrollen van een submerk? Hoofdontwerper van Ford Europa, Murat Gueler, vertelt Autocar dat die gedachte nog niet achter de Mach-E zat. Volgens hem is de keuze voor het gebruik van het Mustang-logo puur gemaakt 'om de Mustang-kenmerken verder te benadrukken'.

Dat betekent volgens hem echter niet dat een submerk onder die noemer geen serieuze optie is. Gueler legt uit dat Ford niet zomaar een reeks afgeleiden van de Mach-E als Mustang op de markt wil brengen, maar dat het wel goed mogelijk is dat we de Mustang-badges in de nabije toekomst op meer nieuwe modellen terug zullen zien. Logischerwijs moet er dan wel een sportief tintje aan die auto's blijven zitten, want anders zou Ford haar eigen historisch erfgoed weinig eer aan doen. Een reeks (deels) elektrische auto's met een sportieve en luxe inborst ligt dan ook in de lijn der verwachting. De tijd zal het leren.