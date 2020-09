Musk testte in Duitsland ID.3 met VW-topman Diess

Tesla en Volkswagen kijken als nieuwe en gevestigde autogiganten met een schuin oog naar elkaar. Binnen de Volkswagen Groep wordt er met een zekere bewondering gekeken naar de prestaties van Tesla, al toont het zich ook strijdbaar. Respect lijkt er in ieder geval wel te zijn. Tesla-baas Elon Musk was vorige week in Duitsland en daarbij is het tot een treffen tussen de twee topmannen van beide concerns gekomen. Musk was er formeel voor een bezoek aan de in aanbouw zijnde Tesla-fabriek nabij Berlijn, maar maakte daarna een tussenstop op vliegveld Braunschweig, vlakbij Wolfsburg.

Musk had daar een ontmoeting met Volkswagen Groep-topman Herbert Diess en heeft zelfs samen met de Duitser gereden in de ID.3. De twee stapten in een grijs exemplaar vanuit de privé-terminal van Volkswagen en Musk mocht de elektrische auto vervolgens aan de tand voelen op een landingsbaan.Vandaag plaatste Diess hiervan ook een video op zijn LinkedIn-account. Musk bleek duidelijk geïnteresseerd in de specificaties en Diess gaf hem graag uitgebreid uitleg over de ID.3. "Ik kijk uit naar onze volgende ontmoeting," aldus Diess onder de video. Het is niet bekend of het enkel een vriendelijk treffen was, of dat er meer achter zit. Tesla wil naar verluidt met een kleiner model onder de Model 3 komen, wie weet heeft dat er iets mee te maken.