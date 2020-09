‘Volkswagen klaar om Tesla’s EV-productie te verslaan’

Dat Tesla de ogen van menig autofabrikant heeft geopend, durfden in de loop der tijd uiteenlopende topmannen van concurrerende merken toe te geven. Volgens Volkswagens Bernd Osterloh is de tijd nu echter aangebroken dat de Volkswagen Group de Amerikaanse gigant voorbij streeft. Het Duitse concern is volgens de voorzitter namelijk in de positie om Tesla op het gebied van autoproductie en, jawel, software in te halen.

“Als Tesla in drie fabrieken 300.000 tot 500.000 elektrische auto's kan produceren, dan praten wij al over aantallen van tussen de 900.000 en 1.500.000 exemplaren. Dat doel willen we in 2023 behalen; wellicht al eerder”, zegt Osterloh in een interview met Welt am Sonntag. Het nieuwe modulaire MEB-platform moet hiervoor zorgen, want daarmee heeft Volkswagen volgens de topman een enorm voordeel in handen.

De Duitser geeft toe dat Tesla momenteel voorloopt op het gebied van software, doordat de Amerikanen de software nu al kunnen implementeren in hun auto’s en daarmee data verzamelen, maar “zodra Volkswagen op ditzelfde punt is, zullen wij veel meer data in een veel korter tijdsbestek verzamelen.” Hoe ze dat uiteindelijk in Wolfsburg voor elkaar gaan krijgen, laat Osterloh in het midden.