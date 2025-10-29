EV-rijders horen op laatste moment hoeveel mrb ze gaan betalen
Hoeveel wordt het?
EV-rijders horen hoogstwaarschijnlijk pas in december hoe hoog de korting op de wegenbelasting voor het nieuwe jaar wordt. Het is zeker dat het tarief vanaf 2026 verandert.
Om autorijders te verleiden voor elektrisch rijden te kiezen, hoefden bezitters van volledig elektrische personenauto’s tot begin dit jaar helemaal geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Hetzelfde gold voor personenauto’s op waterstof. EV-rijders kregen dit jaar nog wel fikse korting op het tarief: een korting van 75 procent. Het tarief hangt net als bij fossiel aangedreven auto’s af van het gewicht van de auto.
Vanaf 1 januari zou de korting worden teruggebracht tot 25 procent, werd eerder aangekondigd. Maar in het nieuwe Belastingplan - dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt - is die korting weer iets opgeschroefd tot 30 procent. De Belastingdienst laat nu weten dat de Eerste en Tweede Kamer daar nog een klap op moeten geven. De behandeling ervan begint binnenkort. "Naar verwachting is het nieuwe tarief dan in december bekend." Volgens de Belastingdienst kunnen elektrische rijders vanaf 1 januari 2026 op de site van de dienst berekenen hoeveel zij gaan betalen. "Vanaf het eerste volledige tijdvak in 2026 moet het nieuwe tarief betaald worden."