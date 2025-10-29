Vanaf 1 januari zou de korting worden teruggebracht tot 25 procent, werd eerder aangekondigd. Maar in het nieuwe Belastingplan - dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt - is die korting weer iets opgeschroefd tot 30 procent. De Belastingdienst laat nu weten dat de Eerste en Tweede Kamer daar nog een klap op moeten geven. De behandeling ervan begint binnenkort. "Naar verwachting is het nieuwe tarief dan in december bekend." Volgens de Belastingdienst kunnen elektrische rijders vanaf 1 januari 2026 op de site van de dienst berekenen hoeveel zij gaan betalen. "Vanaf het eerste volledige tijdvak in 2026 moet het nieuwe tarief betaald worden."