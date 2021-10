Morris Minor Traveller (1968) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Wat de Volkswagen Kever voor Duitsland was, was de Morris Minor in zekere zin voor het Verenigd Koninkrijk. In een tijdsbestek van maar liefst 23 jaar werden er dik 1,6 miljoen van gemaakt, die behalve in het thuisland ook in de (voormalige) koloniën van het Britse rijk breed vertegenwoordigd waren. De Minor was grotendeels zo'n succes vanwege zijn eenvoud en betaalbaarheid en was zelfs zo populair, dat zelfs de later in eigen huis verschenen Mini nog niet het einde van de Minor in kon luiden. Een zeldzaamheid was het model dan ook allerminst en zelfs vandaag de dag zijn er - ook hier in Nederland - nog aardig wat over.

De Morris Minor was er in verschillende vormen, het gros was een vier- of tweedeurs sedan, maar je had vanaf de in 1952 verschenen Minor Series II ook deze Traveller. Die is altijd wat zeldzamer gebleven, net als de Morris Minor Convertible overigens. De Minor Traveller was een opvallende verschijning met de houten aankleding van de koets, een stijlelement dat de Mini Countryman overigens ook had. De Traveller die we hier dankzij AutoWeek-forummer Louisz voor ons hebben, is er eentje uit de laatste en langst geproduceerde serie van de Minor, de Minor 1000. Met bouwjaar 1968 is het trouwens ook een vrij late: in 1971 viel het doek immers voor de Minor.

De Minor Traveller in kwestie heeft het één en ander achter de rug. Hij begon zijn leven op de openbare weg namelijk niet in Nederland. In 1995 kwam-ie deze kant op. Waarschijnlijk toen nog met een grijze koets, want volgens de kentekengegevens is dat de oorspronkelijke kleur. Het behoorlijk opvallende paarse kleurtje is er ongetwijfeld nog niet heel lang geleden op gekomen. Waarschijnlijk bij een restauratie, de Minor staat er immers zo op het oog nog behoorlijk netjes bij.

Er zijn twee kleine minpuntjes. Zo is er het totaal misplaatste Toyota-logo achterop. Waarom? Ook zijn het niet de originele wielen waar de Minor ook opvallend breed op staat, dus wellicht is er meer geknutseld onderhuids. Ach, het is in ieder geval een leuke verschijning!