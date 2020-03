Morgan Plus Four volledig vernieuwd

Morgan bevindt zich momenteel in een bijzondere fase. De kleine Engelse autofabrikant is zijn modellengamma aan het vernieuwen, een proces dat zelden voorkomt. Vorig jaar stelde het merk in Genève een volledig nieuwe Plus Six aan de wereld voor. De Autosalon had dit jaar het podium moeten zijn waarop de nieuwe Plus Four zijn debuut zou beleven. De Zwitserse beurs gaat niet door, maar dat zit de onthulling van Morgan's nieuwe 'moderne klassieker' met viercilinder niet in de weg.

Net als de nieuwe Morgan Plus Six maakt de Plus Four gebruik van een splinternieuwe aluminium basis, een platform dat tweemaal zo stijf moet zijn als het exemplaar dat Morgan voorheen toepaste onder zijn modellen. De naam van de Plus Four maakt één groot verschil met de Plus Six direct duidelijk: deze nieuwkomer moet het met twee pitten minder doen. Nog een opvallend verschil met de Plus Six: waar Morgan die laatste duidelijk moderne designelementen heeft gegeven, is het uiterlijk van deze Plus Four een stuk traditioneler. De Plus Four is 7,8 centimeter smaller dan zijn krachtigere broer.

De nieuwe Plus Four heeft een viercilinder van BMW onder de kap, een 2,0-liter turbomotor die 258 pk en 400 Nm opwekt. De Plus Four is verkrijgbaar met een handbak met zes versnellingen, maar is ook leverbaar met een moderne achttraps automaat met schakelflippers. De handgeschakelde versie sprint in 5,2 seconden naar 100 km/h en houdt bij 240 km/h op met versnellen. Wie de variant met automaat heeft besteld, moet dat klusje in 4,8 seconden kunnen klaren. Het droge gewicht van de handgeschakelde variant ligt 1.013 kilo, de Plus Four met automaat legt met 1.009 kilo iets minder gewicht in de schaal.

Hoewel de Plus Four traditioneler oogt dan de Plus Six, is Morgans nieuwe model met viercilinder als krachtcentrale toch een stuk moderner dan zijn voorganger. Automatische ledverlichting aan zowel voor- als achterzijde is standaard, hetzelfde geldt voor centrale deurvergrendeling en ABS. Stuurbekrachtiging staat op de optielijst, hetzelfde geldt voor zaken als zonnekleppen en vergrendelingsriemen voor de motorkap. Ook optioneel: instapverlichting en de mogelijkheid om je apparaat met Bluetooth aan het audiosysteem te koppelen.