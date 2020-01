Morgan Plus 4 als 70th Anniversary Edition

De eigenzinnige Engelse fabrikant Morgan viert dit jaar de zeventigste verjaardag van de Plus 4 en doet dat met een speciale 70th Anniversary Edition. Wie direct de portemonnee trekt om de nieuwe klassieker aan te schaffen, moeten we even tot bedaren brengen. De complete voorraad is al vergeven.

Morgan bracht in 1950 de Plus 4 op de markt, een auto die in feite diende als opvolger. De klassieke tweezitter ging in 1969 uit productie, maar keerde in 1985 weer terug op de markt om er in 2000 weer van te verdwijnen. In 2005 bracht Morgan de Plus doodleuk opnieuw op de markt, maar van een constante productie is dus geen sprake geweest. Wél is het dit jaar zeventig jaar geleden dat de auto werd geïntroduceerd en dus acht Morgan de tijd rijp voor een 70th Anniversary Edition.

Morgan gaat in totaal 20 exemplaren bouwen, auto's die stuk voor stuk voorzien worden van een plakkaat waarop het serienummer staat. Helaas voor de liefhebber: ze zijn allen al vergeven. Mogelijkerwijs zijn de twintig kopers gevallen voor het voor de gelegenheid goudkleurig gespoten stalen chassis van de feestelijke Plus 4, al is dat natuurlijk niet het enige dat is aangepast. De speciale Plus 4, een van de laatste Morgans met een stalen chassis, draagt een 'Platinum Metallic'-kleurige koets en staat op speciale grijskleurige spaakwielen en wordt onder meer aangekleed met zwarte details in z'n binnenste, al kom je als eigenaar ook houtwerk op het dashboard en een speciaal stuurwiel tegen. Meer feestelijkheden komen in de vorm van een met leer afgewerkte stuurkolom, een speciale tonneau, verwarmde stortstoelen en een compleet fotoverslag van hou jouw exemplaar tot stand is gekomen.

Morgan heeft het Engelse Aero Racing aangehaakt om het motormanagement van de 70th Anniversary Edition aan te passen. De in de basis nog van Ford afkomstige 2.0 levert in deze speciale editie 183 in plaats van 157 pk en daarmee sprint de open moderne klassieker in minder dan 6 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Een speciaal uitlaatsysteem van Aero Racing is tevens van de partij.