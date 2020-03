Morgan bouwt gelimiteerde Plus 4 70th Anniversary Edition

Morgan stuurt foto’s van de eerst gebouwde exemplaren van een nieuwe gelimiteerde serie de wereld in. Het gaat om de Morgan Plus 4 70th Anniversary Edition. Gek genoeg hadden we die auto zelf überhaupt nog niet gezien.

Net voordat Morgan de gloednieuwe Plus 4 liet zien, werd bekend dat er een gelimiteerde versie zou komen om de 70ste verjaardag van het model te vieren. Die gelimiteerde is echter nog op basis van het uitgaande model. Dat hij zou komen werd halverwege januari duidelijk, want toen stuurden de Britten namelijk al een schets van die auto de wereld in. Nu is het moment dan daar en zien we de auto in levende lijven. Als basis geldt dus de ‘oude’ Plus 4 die nog geen gebruikmaakt van het nieuwe aluminium platform. De speciale editie krijgt naast eigen logo’s en nummeringen rondom een naar eigen zeggen interieur met het meest verfijnde soort leer.

Onder de kap wordt nog niét de nieuwe 2,0-liter turbomotor met 258 pk en 400 Nm verstopt, maar de uitgaande turboloze 2,0-liter vier-in-lijn met oorspronkelijk 156 pk. Wel wordt het blok bij de kladde gepakt door Morgans eigen raceteam waardoor het blok nu goed is voor 182 pk.

Morgan ontwerpt de auto dus om een nieuwe mijlpaal te vieren. Het Britse eigenzinnige merk bracht in 1950 namelijk de allereerste Plus 4 op de markt. Deze gold destijds als opvolger van de 4/4. Nu is het overigens niet zo dat de Plus 4 ook daadwerkelijk 70 jaar in productie is geweest, want tussentijds werd de stekker meermaals uit de productie getrokken. Zo staakte Morgan de productie tussen 1969 en 1985 en tussen 2000 en 2005. De vier exemplaren van de speciale editie op de foto maken deel uit van een oplage van in totaal 20 stuks. Geïnteresseerd? Jammer maar helaas: alle exemplaren zijn al vergeven. De Britse prijs bedroeg £60.995 (excl. belastingen).