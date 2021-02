Mogelijk ook BOB-tegenhanger in Nederland

In Nederland komt mogelijk ook een tegenhanger van de BOB-campagne die in België al van start is gegaan. Daarbij krijgen beschonken bestuurders als sleutelhanger de naam van een kind dat is omgekomen door alcohol in het verkeer.

In België hebben ze het principe van de BOB-campagne omgekeerd. Daar krijgen juist bestuurders die tegen de lamp lopen bij een alcoholcontrole een sleutelhanger. Daarop staat de naam van een kind dat om het leven is gekomen door iemand die met drank op achter het stuur van zijn of haar auto is gaan zitten. Het moet uiteraard confronterend werken. Degene die een dergelijke sleutelhanger krijgt, krijgt ook het verhaal achter de naam te horen. De sleutelhanger kun je vervolgens inleveren, waarna een 'sensibiliseringscursus' wordt aangeboden. Dit komt uiteraard bovenop alle andere straffen.

Het initiatief is hier in Nederland inmiddels ook tot de politiek doorgedrongen. Verkeersnet meldt dat CDA-kamerlid Wytske Postma minister Cora van Nieuwenhuizen heeft gevraagd of er ook zo'n campagne in Nederland kan worden ingevoerd. Van Nieuwenhuizen belooft dit te gaan onderzoeken. Zij is met VIAS, de Belgische verkeersveiligheidsinstantie, in gesprek over de effecten van de campagne. Het is nog niet helemaal zeker hoeveel VIAS over de effecten kan zeggen, aangezien het een initiatief is van een private organisatie (Ouders van Verongelukte Kinderen) en een evaluatie door VIAS nog niet zeker is. Hoe dan ook zegt Van Nieuwenhuizen er werk van te maken.