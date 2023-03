Mogelijk forse prijsverlaging voor Tesla's Model S en Model X

Tesla voert in de Verenigde Staten een prijsverlaging door op de Model S en Model X. Kort nadat Tesla de vorige keer een flinke prijsreductie doorvoerde gingen ook de prijzen in Nederland drastisch omlaag.

In januari dit jaar gingen de prijzen van de Tesla Model 3 en Model Y in Nederland drastisch omlaag. De Tesla Model 3 werd tot €7.000 minder duur, de Model Y zelfs tot €12.000. Die prijsverlagingen volgden kort op een verlaging van de prijzen elders in de wereld. Tesla zet in zijn thuisland nu het mes in de prijzen van de Model S en Model X. Het zou dus zomaar kunnen die twee auto's in Nederlands straks ook minder duur worden.

De prijzen van de Tesla Model S en Model X gaan in de Verenigde Staten met 4 tot 9 procent omlaag, zo meldt Reuters. De prijsverlaging volgt kort op Tesla's Investor Day waar topman Elon Musk onder meer verkondigde dat er bij consumenten "[...] een groot verlangen is om een Tesla te bezitten," maar dat de prijzen van de auto's dat niet altijd mogelijk maken.

We zijn nog in afwachting van een reactie van Tesla of de Model S en Model X in Nederland straks ook minder duur worden. Voor de Tesla Model S Dual motor All Wheel Drive ben je momenteel €114.990 kwijt. Die versie biedt een bereik van 634 kilometer en stampt al in 3,2 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Voor de Model S Plaid met drie elektromotoren vraagt Tesla €139.990. Die versie heeft al in 2,1 seconden de 100 km/h op de klok en moet zelfs een snelheid van 322 km/h kunnen halen. De Tesla Model X Dual Motor All-Wheel Drive en Plaid kosten achtereenvolgens €123.990 en €143.990.