Mobilize presenteert Duo, Bento én Solo in Parijs

Mobilize, de mobiliteitstak van Renault, presenteert in Parijs drie deelauto’s. Twee daarvan kennen we al een beetje, maar de Solo Concept is helemaal nieuw.

Mobilize houdt zich binnen Renault bezig met alles wat niet met het verkopen van auto’s aan klanten te maken heeft. In plaats daarvan richt het zich dus op zaken als infrastructuur, abonnementsvormen, fleet management en autodelen. Voor dat laatste komt Mobilize wel degelijk met eigen auto’s en andere voertuigen, alleen zijn die niet te koop. We zagen eerder al de Limo, een sedan die speciaal is bedacht voor gebruik als taxi. Gelijktijdig kregen we toen de Duo te zien. We dachten vorig jaar al een ‘af’ product te zien, maar de Duo is toch nog wat bijgeschaafd.

Hufterproof

Het is een tweezittertje met de stoelen achter in plaats van naast elkaar, op basis van de Renault Twizy. De gelijkenis tussen de twee is treffend, al heeft de Duo wel een geheel eigen verpakking. Die is wat hoekiger en stoerder dan bij de afgeronde Twizy. Aan de buitenkant valt ook de ruitenwisser op, die deels schuilgaat achter een meegespoten paneel. Ook heeft de Duo een compleet dak met zijruiten en is het interieur zo ‘hufterproof’ mogelijk. Een stevige, rubberachtige vloer en ogenschijnlijk onverwoestbaar dashboard horen erbij. Ook zijn er geen opbergvakken. Bewust, zegt Mobilize, want zulke vakken werken als een magneet op bewust of onbewust achtergelaten spullen.

Muziek

Net als bij een Twizy met ‘deuren’, die daar meer een noodvoorziening zijn, openen de deuren van de Duo naar voren en naar boven. Een soort vleugeldeuren dus, maar niet voor de show. Doordat de deuren niet open zwaaien, kunnen ze namelijk in de smalste plekjes worden geopend. Ook is de kans dat er een fietser wordt neergemaaid tijdens het openen minimaal. Doordat de bestuurder in het midden zit, is in- en uitstappen aan beide kanten mogelijk. Het dashboard bestaat in feite uit één groot, functioneel ogend bedieningselement, met daarin alles wat je nodig hebt. Muziek hoort daarbij, net als een telefoonhouder, usb-aansluitingen en natuurlijk een instrumentarium voor onder meer de snelheid. Alles in en om de Duo is erop gericht om tegen een stootje te kunnen. Gaat het toch mis, dan moet de boel ook voordelig en snel te repareren zijn.

Net als de Twizy is de Mobilize Duo er in twee smaken, met topsnelheden van 45 of 80 km/h. De snellere versie is breder inzetbaar, maar de 45-variant mag ook door (jonge) mensen zonder rijbewijs worden bestuurd. De Duo zal worden ingezet door Mobilize zelf, maar wordt ook aangeboden aan bestaande autodeelbedrijven. Voor Nederland is dat de weg die de voorkeur geniet, omdat er hier al heel wat aanbieders zijn. Mobilize verwacht dat de Duo snel in steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zal opduiken.

Bento

Naast de reguliere Duo is er op dezelfde basis ook de Bento. Die heeft geen tweede zitplek, maar een soort grote doos achterop. Dat maakt het feitelijk een klein bestellertje, met een laadvolume van 700 liter. Mobilize voorziet voor de Bento een glorieuze toekomst voor bijvoorbeeld pakketbezorgers.

Solo Concept

Als zelfs een Mobilize Duo te groot is, dan is er wellicht in de toekomst nog een Mobilize Solo. Dit vreemde voertuigje is nog een concept, maar oogt naast de eveneens vrij futuristische Duo niet eens zo onrealistisch. De Solo is weinig meer dan een overdekte kruk, voorzien van een scooter-achtig stuurtje. Daarmee bedien je niet de voorwielen, maar het enkele achterwieltje. De Solo heeft geen deuren, maar is asymetrisch en aan één kant simpelweg open. Hij komt tot 70 kilometer ver op een acculading en heeft net als de Duo een airbag, want hem volgens Mobilize verrassend veilig maakt.

Behalve de drie voertuigen presenteert Mobilize in Parijs ook de Ileo concept, een eigen en hip ogende laadpaal. Daar blijft het niet bij, want Mobilize stapt ook in de wereld van het snelladen. Meer daarover lees je elders op deze nieuwspagina's.