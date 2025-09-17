Ga naar de inhoud
Mobiliteitsbranche: plannen Prinsjesdag schieten tekort

Dat kan beter, aldus RAI Vereniging

28
Snelweg (ANP)

De prinsjesdagplannen zijn ontoereikend op mobiliteitsgebied, stelt RAI Vereniging in reactie op de miljoenennota. Zo wordt er onvoldoende geïnvesteerd ten behoeve van duurzaamheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. "De tijd om duidelijke keuzes te maken is aangebroken", zegt voorzitter Frits van Bruggen.

Het gebrek aan investeringen is volgens RAI Vereniging risicovol, omdat een goede mobiliteit ervoor zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en bedrijven kunnen groeien. "Goede mobiliteit is een randvoorwaarde voor een welvarend en economisch succesvol land, maar geen vanzelfsprekendheid", stelt Van Bruggen.

RAI Vereniging roept een nieuw kabinet onder andere op om werk te maken van een "robuust, eerlijk en voorspelbaar stelsel" voor autobelastingen. Dat brengt volgens de brancheorganisatie voorspelbaarheid met zich mee, wat "essentieel is voor verduurzaming, betaalbare mobiliteit en stabiele overheidsinkomsten".

