De Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 partijen in de mobiliteitssector, roept informateur Mariëtte Hamer in een brief op om bij de formatie van het nieuwe kabinet extra aandacht te besteden aan mobiliteit. Volgens de alliantie is tot 2040 namelijk € 3 miljard per jaar extra nodig op de rijksbegroting om 'het mobiliteitssysteem van de toekomst' op poten te zetten.

Onder dat 'mobiliteitssysteem van de toekomst' verstaat de Mobiliteitsalliantie meerdere punten, die het eerder al uiteen zette. Daaruit bleek dat de 25 partijen, waaronder de ANWB, Bovag, NS, Vereniging Zakelijke Rijders en de KNAC, pleiten voor een kilometerheffing, de aanpak van knelpunten in het wegennet en het bevorderen van de verkeersveiligheid. Ook ziet men graag dat de overheid investeert in slimme vervoersapps en hubs voor personen- en goederenvervoer bij stadscentra, zodat mensen makkelijker van vervoermiddel over kunnen stappen. Daarnaast moet ook het OV verder opgeschaald worden en roept men op tot het hanteren van flexibele werk-, school- en reistijden om de spits zoveel mogelijk uit te spreiden.

Met de brief wil de Mobiliteitsalliantie bereiken dat informateur Hamer de uiteengezette punten meeneemt in de beleidsagenda. Tot 2040 zou er € 3 miljard extra per jaar nodig zijn om de plannen uit te voeren. Volgens de Mobiliteitsalliantie is de vraag naar mobiliteit over vijf jaar weer terug naar het niveau 'pre-corona', waardoor men ervoor pleit nu al investeringsbeslissingen te nemen voor de toekomst. "De Mobiliteitsalliantie staat klaar om samen met de informateur, de formerende partijen en maatschappelijke partners het voortouw te nemen en Nederland een internationaal voorbeeld te maken in integraal mobiliteitsbeleid", luidt de brief.

De standpunten van de verschillende politieke partijen over mobiliteit hebben we in dit artikel op een rijtje gezet.