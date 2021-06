Mitsubishi Europe benoemt Frank Krol tot CEO

De Europese afdeling van Mitsubishi heeft een nieuwe CEO. Frank Krol, de huidige verkoopdirecteur van Mitsubishi Europe en voormalig directeur van Mitsubishi Nederland, gaat het merk in Europa leiden. Hem wacht een behoorlijke uitdaging, want het Europese aanbod is door de jaren heen behoorlijk uitgedund.

De 46-jarige Krol, inmiddels ruim 20 jaar werkzaam bij Mitsubishi, neemt de rol vanaf 1 juli over van Eric Wepierre, die het bedrijf verlaat. Wepierre heeft uiteindelijk anderhalf jaar bij Mitsubishi doorgebracht nadat hij Opel in januari 2020 verliet. Krol ziet de toekomst voor het Japanse merk in ieder geval zonnig in. "We hebben een solide basis waarop we een sterke toekomst voor Mitsubishi in Europa kunnen bouwen", zegt hij. Krol verwijst daarbij naar de Eclipse Cross PHEV, die eind vorig jaar werd onthuld. Daarnaast heeft Mitsubishi nog twee nieuwe modellen in de pijplijn voor de Europese markt. Dat zijn in feite echter Renaults en ze zullen ook door de Fransen worden gebouwd. Hoe die modellen er precies uit gaan zien, blijft vooralsnog koffiedik kijken.

Mitsubishi is op de eerder ingeslagen koers teruggekomen. De Japanners hadden vorig jaar namelijk nog het idee om geen nieuwe modellen meer te introduceren op de Europese markt. De gedachtegang hierachter was dat Mitsubishi in Europa slechts een marktaandeel van ongeveer één procent heeft, waardoor het merk zich beter kan focussen op markten waar het potentieel een groter stuk van de taart kan bemachtigen. Binnen de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi kreeg Mitsubishi een grote rol in Zuidoost-Azië en Oceanië toebedeeld. Kennelijk wilde men toch niet compleet de aftocht blazen in Europa.

Momenteel levert Mitsubishi in Nederland de Space Star, Eclipse Cross PHEV, Outlander PHEV en L200. Door het succes van de Outlander PHEV kende Mitsubishi in 2013, 2014 en 2015 uitzonderlijk goede jaren op onze markt, maar daarna zakten de verkopen behoorlijk in. Op het hoogtepunt in 2015 zette Mitsubishi 14.533 nieuwe auto's op Nederlands kenteken, vorig jaar waren dat er nog slechts 4.061. Wellicht dat de op stapel staande nieuwe modellen dat tij enigszins kunnen keren.

Krol is overigens niet de enige Nederlander die aan het hoofd staat van een Japans merk in Europa. Eerder dit jaar werd Martijn ten Brink nog benoemd tot Europees directeur van Mazda.