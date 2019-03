Mitsubishi en Nissan presenteren nieuwe kei-cars

Onlangs schreven we over de hagelnieuwe Nissan Livina, een auto die in feite niets meer is dan een Mitsubishi Xpander met een aangepaste koets. De nieuwkomers waar we het nu over hebben, zijn een behoorlijke slag kleiner. Nissan en Mitsubishi, sinds 2016 alliantiegenoten van elkaar, hebben sinds 2013 een samenwerkingsverband (NMKV) dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van kei-cars en de uitwisseling van die autootjes. Zo is wordt de Mitsubishi eK Wagon ook als Nissan Dayz verkocht en is de hogere Nissan Dayz Roox (Highway Star) in feite een eK Space. De samenwerking blijkt te bevallen, want zowel Nissan als Mitsubishi laten weten dat ze vier hagelnieuwe kei-cars gaan produceren.

De nieuwkomers zijn compleet nieuwe generaties van de eK Wagon en Nissan Dayz, auto's waarvan meteen hipper aangeklede Highway Star- (Dayz) en X-versies (ek Wagon) zijn gepresenteerd De vier kei-cars, wegens hun beperkte afmetingen en kleine krachtbron fiscaal vriendelijk zijn in het thuisland, rollen straks in Mitsubishi's Mizushima-fabriek in Kurashiki van de band. Opvallend gegeven hierbij: alle vier komen ze beschikbaar met semi-autonome techniek die de kleintjes op de snelweg op een rijbaan kunnen houden. Inhalen is er nog niet bij. Onder de kap zeer waarschijnlijk een doorontwikkelde versie van de 657 cc grote driepitter die in de huidige generaties ligt. Die machine levert in de basis 50 pk en 62 Nm, maar zijn turbobroer schopt het tot 64 pk en 93 Nm. Grappig detail: onlangs dook de nieuwe Dayz al op in Zuid-Europa!

Hoewel de Dayz en eK in feite dezelfde auto zijn, krijgen ze wel ieder een eigen neusje aangemeten. Later deze maand komen ze op de Japanse markt.