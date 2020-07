Mitsubishi Eclipse Cross in twee uitgesproken smaken

Mitsubishi heeft twee vrij uitgesproken versies van de Eclipse Cross gepresenteerd. We hebben het vandaag over de Eclipse Cross Sport en de Eclipse Cross Outdoor, twee uitvoeringen die optisch op grote afstand van elkaar staan. Er is echter één maar...

Mitsubishi levert de Eclipse Cross in Nederland in basisuitvoering Intens, maar daarnaast is de SUV ook als Black Edition en als Instyle te krijgen. Geen van die uitvoeringen geeft de Eclipse Cross de uitstraling van een écht avontuurlijk model en ook komt het Eclipse-DNA van de verre voorvaderen van de auto bij geen van die smaken duidelijk naar voren. Daar is het natuurlijk ook een compleet ander soort auto voor, maar er zijn nu twee speciale edities van de Eclipse Cross die daar enigszins verandering in aanbrengen. De SUV is er namelijk als Sport en als Outdoor, maar naar Nederland komen ze helaas niet.

De twee gelimiteerde uitvoeringen zijn namelijk vooralsnog puur en alleen voor de Braziliaanse markt voorgesteld, maar toch is het interessant te zien in hoeverre de uitstraling van de hoogpotige Mitsubishi er door verandert. De Sport moet het zonder de bekende kunststof wielkastranden doen, maar krijgt daarentegen in carrosseriekleur gespoten wielkastverbreders. De Eclipse Cross Sport wordt bovendien aangekleed met fors sportiever ogende bumpers aan zowel de voor- als achterzijde. Onderaan de voorbumper nemen we een spoiler waar en de achterbumper wordt zelfs verrijkt met een element dat voor een diffuser moet doorgaan. In de grille en bumper zijn zelfs strips aangebracht die lijken alsof ze uit koolstofvezel zijn vervaardigd. De Eclipse Cross Sport, waar slechts 200 exemplaren van gebouwd worden, staat op 18-inch zwart metaal waar zich rode remklauwen achter schuilhouden.

Dan is er de Eclipse Cross Outdoor, een variant die - zijn naam geeft het al weg - avontuurlijker voor de dag komt. Rond de wielkasten zien we veel grotere zwarte kunststof opzetstukken dan bij de standaardversies. Ook is in de bumpers veel meer zwart kunststof gebruikt dan bij de hier bekende uitvoeringen. Mitsubishi geeft de Eclipse Cross Outdoor wat stickers mee en parkeert de uitvoering op 18-inch lichtmetaal waar All-Terrain-banden omheen zijn gevouwen. Opvallend zijn ook de sleepogen die Mitsubishi op de auto aanbrengt.

Op technisch vlak verandert er echter helemaal niets en dat betekent dat onder de kap in beide gevallen de bekende 165 pk sterke geblazen 1.5 viercilinder ligt.