Mitsubishi Airtrek: nieuwe elektrische SUV

Mitsubishi heeft een splinternieuwe elektrische SUV, de Airtrek. De Airtrek is echter minder Mitsubishi dan je zou denken en is daarbij voor de Europese markt helaas helemaal geen relevant model. Hoe dat zit, leggen we je uit.

Mitsubishi had met de i-MiEV een van de eerste op relatief grote schaal geproduceerde moderne elektrische auto's in zijn gamma, maar op op elektrisch vlak is het behoorlijk stil uit de hoek van het merk. Natuurlijk heeft het merk enorme aantallen van de plug-in hybride Outlander PHEV weggezet en ook van de Eclipse Cross heeft het merk een stekkerhybride in het aanbod, maar puur elektrische modellen hebben we van het merk verder niet gezien. In april van dit jaar kondigde Mitsubishi de komst aan van een volledig elektrische SUV, een auto die luistert naar de naam Airtrek. Van die Airtrek kunnen we je nu de eerste foto's laten zien.

Om maar met het slechtste nieuws te beginnen: de Mitsubishi Airtrek gaat in Europa geen enkele rol van betekenis spelen. Sterker nog, de auto gaat hier ook geen minuscule rol spelen. De Airtrek is namelijk een specifiek voor de Chinese markt bedoelde EV, een auto die is ontwikkeld door het samenwerkingsverband GAC Mitsubishi, een joint-venture die Mitsubishi in China met GAC Auto heeft. Dat is direct het bruggetje naar wat de Airtrek eigenlijk is. In feite is de Airtrek namelijk 'gewoon' een Aion V waar een Mitsubishi-sausje overheen is uitgegoten.

De Aion V is een elektrische cross-over van Aion, een in 2018 uit de grond gestampt submerk van GAC dat zich heeft toegelegd op elektrische auto's. De V heeft altijd een 184 pk en 350 Nm sterke elektromotor, maar is wel te krijgen met drie verschillende accupakketten. De SUV is namelijk te krijgen met 60 kWh, 70 kWh en 80 kWh aan elektrische longinhoud, goed voor elektrische reikwijdten van achtereenvolgens 400, 530 en 600 kilometer. Uiteraard zijn dit weinig accurate NEDC-waarden. Het is nog niet bekend of ook de Airtrek met al deze pakketten leverbaar wordt, maar dat de elektrische Mitsubishi in ieder geval een van deze batterijpakketten krijgt, is aannemelijk.

De Mitsubishi Airtrek is 4,63 meter lang en heeft een wielbasis van 2,83 meter. Dat maakt hem enkele centimeters langer de Aion V waarop hij is gebaseerd. Dat lengteverschil wordt veroorzaakt door afwijkend bumperwerk rondom. De Airtrek heeft een volledig eigen front, een voorkant waarmee de elektrische SUV prima aansluit bij auto's als de Outlander en Eclipse Cross. Ook de achterkant van de Airtrek is niet gelijk aan die van de Aion V. Zo heeft de Airtrek andere achterlichten en een andere achterklep.

De naam Airtrek is voor Mitsubishi overigens geen nieuwe. Het merk gebruikte de modelnaam eerder in thuisland Japan voor de eerste generatie Outlander, een auto die daar naast een eigen naam ook een afwijkende voorkant had.

