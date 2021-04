Wat er in het rapport stond was al grotendeels bekend, maar nu is het officieel overgedragen aan de momenteel nog verantwoordelijke minister. Van Nieuwenhuizen maakt zich zorgen over de kwaliteit van de rijschoolbranche, zo laat ze blijken in een reactie bij de overdracht tegenover onder meer vakblad Rijschoolpro. "Onder jonge bestuurders die net hun rijbewijs op zak hebben gebeuren veel ongelukken. Die kans is onder de 24 jaar zelfs vijf keer zo groot", zegt ze. Ook het lage slagingspercentage baart de demissionair minister zorgen. "Van de tien mensen die het examen afleggen, slagen er vijf. Dat is echt te weinig."

Drie dingen uit het rapport vindt Van Nieuwenhuizen vooral belangrijk: de nadruk moet meer komen te liggen op het rijonderwijs en de rijscholen en niet zozeer op het rij-examen, de opleiding en de examens moeten anders opgeknipt worden om jonge bestuurders beter te leren anticiperen en gevaren te herkennen en er moet meer grip komen op de rijscholen zelf, waarbij Van Nieuwenhuizen het opzetten van een kwaliteitsregister benoemt. Daarmee lijkt ze de aanbevelingen van de commissie, die onder meer pleit voor meerdere theorie- en praktijktoetsen en een speciale inspectie die toeziet op de kwaliteit van rijlessen, in grote lijnen over te nemen.

Hogere kosten

Een volgende Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan pas met het advies aan de slag. Hoe de genoemde punten uiteindelijk in het beleid naar voren gaan komen, blijft dus nog even afwachten. Volgens RTL Nieuws, dat het rapport eerder al in handen had, gaan de voorgestelde veranderingen hoogstwaarschijnlijk leiden tot hogere kosten bij het halen van een rijbewijs. Door de hogere kwaliteitseisen blijven er naar verwachting minder rijscholen over en de instructeurs zullen meer opleidingen moeten gaan volgen, die ze waarschijnlijk gaan doorberekenen in de prijs. Uit de berekeningen van de commissie blijkt dat een uurtarief van € 60 voor de rijschoolhouder toereikend is om de kosten te dekken. Daar zitten de kosten van de extra examens dan nog niet bij. Ter vergelijking: momenteel ligt de gemiddelde lesprijs op €42 per uur en kost het halen van een rijbewijs gemiddeld € 2.500.