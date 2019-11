Mini onthult John Cooper Works GP

Medio dit jaar lanceerde Mini vernieuwde JCW-versies van zowel de Clubman als de Countryman, nu is ook de driedeurs hatchbak aan de beurt. Mini presenteert namelijk de John Cooper Works GP, een extra heftige én gelimiteerde hete bliksem.

De Mini John Cooper Works GP komt in een oplage van 3.000 stuks op de markt. Hoewel dat wellicht niet zo klinkt, is dat aantal vrij fors. Van de vorige John Cooper Works G zijn slechts 2.000 exemplaren gebouwd. De John Cooper Works GP is de productieversie van de nagenoeg gelijknamige in 2017 gepresenteerde concept-car. Die showauto droeg een uitbundig uitgebouwde koets en hoewel er uiteraard wat zaken zijn verdund voor de productieversie, oogt ook deze productierijpe variant behoorlijk uitbundig.

Onder de kap ligt de inmiddels bekende 306 pk em 450 Nm sterke geblazen 2.0 viercilinder die Mini ook in de reeds genoemde Clubman JCW en Countryman JCW hangt. Met die hitsige turbomotor sprint de John Cooper Works GP in 5,2 tellen naar 100 km/h. De niet begrensde topsnelheid ligt op 265 km/h. Daarmee is het de rapste straatlegale Mini die ooit is gebouwd. Schakelen gaat met een achttraps Steptronic-automaat. Mini heeft onder meer de koeling aangepast, schroeft een ongetwijfeld heftig klinkend uitlaatsysteem onder de auto en zet de rappe Engelsman op een sportonderstel waarmee de afstand tussen de auto en de straat met een centimeter afneemt ten opzichte van de reguliere John Cooper Works. Daarnaast is de spoorbreedte vergroot en wordt het Dynamic Chassic Control-systeem uitgebreid met een GP-modus waarin de knalhatchbach zich van zijn ruigste kant laat zien. Een aangepast en extra krachtig remsysteem moet de Mini John Cooper Works GP weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen.

De John Cooper Works GP is overigens een tweezitter, aangezien Mini de achterbank eruit heeft geschroefd. Mini zegt verder de stijfheid van het chassis te hebben verbeterd door extra verstevigingen aan te brengen, onder meer onder de auto. Het uitbundige spoilerwerk van de JCW GP zorgt niet alleen voor een indrukwekkend voorkomen, maar zorgt volgens zijn scheppers ook voor verbeterde aerodynamica. Rond de wielkastranden nemen we koolstofvezel opzetstukken waar en bovenaan de achterzijde bepaalt een forse spoiler het beeld. Het bumperwerk aan zowel voor- als achterzijde is specifiek voor de John Copper Works GP ontwikkeld. Het interieur ademt dankzij onder meer rode stiksels en sportstoelen een sportievere sfeer. Leuk detail: achter het stuurwiel schroeft Mini een klein digitaal instrumentarium!

Mini gaf eerder al een indicatie van hoe rap de hatchback op de Nürburgring is. De vorige Mini John Cooper Works GP wist een ronde op de 'Ring' in 8.23 af te leggen. Deze nieuwe versie zou hetzelfde 20 kilometer lange parkoers in minder dan 8 minuten kunnen afleggen. De nieuwe Mini John Cooper Works GP staat in maart 2020 bij de dealers. Prijzen én een oplage voor de Nederlandse markt volgen in de aanloop naar de marktintroductie. Mogelijk krijgt de driedeurs-Mini in de toekomst nog gezelschap van een iets minder potente JCW-variant die eveneens met de 306 pk krachtbron is uitgerust.