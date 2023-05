De aankondiging die Mini in 2008 deed dat het een elektrische auto zou gaan bouwen, was prikkelend, want de begrippen ‘elektrisch’ en ‘rijplezier’ waren toen nog vreemden van elkaar. Kon Mini daarin verandering brengen? De eerste berichten waren hoopgevend, omdat de bewuste auto, de experimentele Mini E, maar liefst 204 pk aan de voorwielen kreeg, bijna evenveel als de spectaculaire John Cooper Works , die er 211 te vergeven had.

Mini E was 350 kilo zwaarder dan de John Cooper Works

Een blik op de weegschaal temperde de verwachtingen enigszins, want met krap anderhalve ton was de Mini E zo’n 350 kilo zwaarder dan de John Cooper Works. Maar goed, zijn 0-100-tijd van 8,5 seconden mocht er zijn. Aangezien de auto bedoeld was voor de stad doe je niet moeilijk over de bescheiden topsnelheid van 152 km/h. Veel belangrijker was de actieradius van 150 tot 200 kilometer en het feit dat je de auto temidden van al je dagelijkse beslommeringen ook nog eens een tijd bij een laadpaal moest achterlaten. Nu normaal, maar in 2008 nog iets nieuws. Net als de auto zelf was dat laden een belangrijk onder­deel van het onderzoek. De Amerikanen in Californië, New York en New Jersey als eersten meededen aan het proefproject met de Mini E hadden het hier nog gemakkelijk, omdat zij een wallbox in hun garage kregen, waarin de Mini E verplicht moest worden gestald.

Eerste laadpaal in Berlijn

In Europa gold die eis niet en Berlijn plaatste in 2009 nota bene ten behoeve van de Mini-praktijktest de eerste laadpaal van de stad. Een netwerk verrees. Andere praktijktests volgden in München en in het Verenigd Koninkrijk. Overigense was de Mini E geen regulier productiemodel; BMW bouwde hem in beperkte aantallen in München en vervolgens werd hij voor een periode van enkele maanden tot een jaar als leaseauto ter beschikking gesteld. Na gebruik kwamen ze allemaal terug voor onderzoek en dienden de tijdelijke bezitters verslag te doen van hun bevindingen. Wat bleek? Er viel prima met de auto te leven, alleen moest de bagageruimte groter. Niet vreemd, want bij de Mini E had de achterbank plaatsgemaakt voor een groot accupakket. Alleen … geen woord over het rijplezier. Het was nog wel zo’n leuke tweezitter.

Mini E op de Nordschleife

Toch mocht de Mini E zelfs nog in actie komen op de Nordschleife. 09:51.45 minuten was de rondetijd die DTM-coureur Thomas Jäger in 2010 op de Nordschleife neerzette met een aangepaste Mini E. Hij haalde een topsnelheid van 187 km/h.

Uiteindelijk toonde de eerste elektrische Mini Cooper SE, de huidige elektrische Mini, aan dat het goed zou komen. Rijplezier en elektrisch rijden kunnen samengaan. En de volgende? Die wordt nog leuker!