Zeer binnenkort maken we kennis met de geheel nieuwe Mini Cooper, die als vanouds als driedeurs hatchback verschijnt. Heel bijzonder, want die carrosserievorm is bijna helemaal verdwenen. In totaal zijn er nog drie driedeurs-modellen te koop.

De driedeurs was ooit niet alleen heel normaal, maar zelfs gewoon het uitgangspunt in de compacte klasse. Dan hebben we het niet alleen over de echte kleintjes, zoals de Suzuki Alto en – iets groter – de Volkswagen Polo, maar ook over forse modellen als Golfs, Kadetts, Escorts en Corolla’s. We brengen in dit kader graag nog even in herinnering dat er zelfs van nóg grotere auto’s lange tijd driedeurs-exemplaren waren, bijvoorbeeld van de Volkswagen Passat. Hele volksstammen stapten in de tweede helft van de vorige eeuw zonder één keer met de ogen te knipperen in een auto met een grote achterklep, maar zonder achterdeuren, ook met kinderen. Het ontbreken van een eigen deur betekent vrijwel altijd ook dat er geen raampje open kan, want het leed in dit doorgaans airco-loze tijdperk alleen maar groter maakte.

Zoals het vaak gaat met comfortverhogende zaken, werd de hatchback met achterdeuren in de loop der jaren steeds meer de norm. Het verdwijnen van de driedeurs duurde even, maar kwam zo rond de eeuwwisseling aardig op gang. Dat begon in de compacte midenklasse. De laatste Golf die er als driedeurs was, was de Golf VII, maar op het einde alleen nog in basistrim óf als sportieve GTI. De driedeurs Focus werd in 2010 geschrapt, Mazda liet dit concept al bij de introductie van de eerste 3 voor wat het was. Bij Opel en Renault verliep het verdwijnen van de driedeurs carrosserie via een omweg, die door de marketing-afdeling enthousiast coupé-achtige eigenschappen kreeg toegedicht. De laatste Mégane ‘Coupé’, was een driedeurs hatchback met een wat sportievere lijn dan de vijfdeurs, en daarmee een regelrechte concurrent van de Opel Astra GTC. Kia probeerde iets soortgelijks met de Pro_Ceed en Seat met de Leon SC, die bij dat merk juist een uitzondering was na meerdere Leon-generaties met uitsluitend vijfdeurs koetsen. Het mocht allemaal niet baten: ook bij deze merken treffen we inmiddels uitsluitend hatchbacks mét achterdeuren aan.

In het B-segment duurde het verdwijnen van de driedeurs hatchback wat langer, maar voor 2020 was ook hier het meeste wel weg. De driedeurs Volkswagen Polo verdween in 2017, de driedeurs Peugeot 208 in 2018. De driedeurs Ford Fiesta hield het nog vol tot 2022, al heeft Ford nu ter compensatie dat hele model maar geschrapt. Ook hier was duidelijk te zien dat áls de driedeurs hatchback het zou overleven, het in de vorm van een sportief of retro hebbeding zou zijn. We noemen in dat kader de eerste DS 3, de eerste Audi A1 en de nagenoeg vergeten Hyundai i20 Coupé.

Wie anno 2023 in een nieuwe driedeurs hatchback stapt, doet dat bepaald niet om kosten te besparen. De drie resterende auto’s in deze categorie zijn juist alle drie modellen uit de categorie ‘hebbeding’. Behalve de huidige en aanstaande Mini gaat het om de Fiat/Abarth 500 en een auto die wellicht wat minder snel in je opkomt: de Toyota GR Yaris. Alléén de bizar snelle en zeldzame topper van de Yaris-reeks is een driedeurs, die nauwelijks onderdelen deelt met mindere Yarissen. Hij staat nog op de prijslijst, maar kost minimaal € 63.495. Bij Fiat en Abarth gaat het strikt genomen om twee verschillende modellen, niet eens vanwege die merknamen maar omdat Fiat de 'oude' 500 nog naast de elektrische 500e voert. Voor uw en ons gemak scharen we beide auto's even onder één model, maar daarbij moeten we aantekenen dat zo'n 500e echt anders is dan een 500 Hybrid.

Wel driedeurs, geen hatchback

Een driedeurs hatchback definiëren we als een auto met een grote achterklep en zonder achterdeuren, maar er zijn meer modellen die aan die omschrijving voldoen. Terreinauto’s, om precies te zijn, en daarom geven we de (uitgaande) Toyota Land Cruiser, de Suzuki Jimny en de Land Rover Defender 90 graag een eervolle vermelding. Dat geldt ook voor de Smart ForTwo. Met zijn opgesplitste achterklep en bijzonder korte carrosserie telt hij wat ons betreft net niet mee als echte driedeurs hatchback. Wie het daar niet mee eens is, hoeft niet al te boos te zijn: in 2024 stopt de productie toch wel.