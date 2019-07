Mini Cooper SE onthuld

Steeds meer fabrikanten brengen een (betaalbaar) elektrisch model op de markt, en Mini kan natuurlijk niet achterblijven. De marktintroductie laat nog even op zich wachten, maar zojuist is in ons eigen Rotterdam de Mini Cooper SE aan de verzamelde wereldpers voorgesteld.

Uiterlijk is de eerste volledig elektrische Mini geen verrassing. De koets is identiek aan die van de driedeurs Mini. Wie een scherpe blik heeft, merkt wellicht op dat hij 18 mm hoger staat, dit om ruimte te bieden aan de accu's. Wel is de SE voorzien van specifieke details, met als meest in het oog springend een dubbele band over de neus met links een E-logo. Die kleur (standaard grijs, geel meerprijs) komt op diverse plekken op en in de auto terug. De SE krijgt een eigen klokkencluster, de startknop is geel en de pook is model-specifiek.

235 km WLTP

Dat geldt ook voor het accupakket dat in een T-vorm in de vloer zit verwerkt: tussen de voorstoelen en onder de achterbank. Het meet 32,6 kWh, waarmee de Mini Cooper SE een actieradius heeft van 235 km WLTP (270 km NEDC). Uit een reguliere lader haalt de SE met maximaal 11 kW in 2,5 uur 80 procent lading en in 3,5 uur een maximale hoeveelheid energie. Aan de snellader kan de SE 50 kW aan, waarmee hij 80 procent bijlaadt in 35 minuten. Met een tuimelschakelaar kan de mate van regeneratief remmen worden ingesteld, zodat one pedal driving voor de EV-fundamentalist geen probleem hoeft te zijn. Standaard staat de SE overigens al op maximaal regeneratief.

Onder de motorkap heeft de elektrische Mini de nieuwe synchroonmotor van BMW, die 135 kW (184 pk) en 270 Nm aan de voorwielen levert. Daarmee gaat hij in 7,3 seconden van 0 naar 100 km/h en de topsnelheid is 150 km/h. Leeg weegt de Cooper SE 1.365 kg, dat is 145 kg méér dan een Cooper S Steptronic. De verdeling van dat gewicht is door de relatief lichte elektromotor nog gunstiger, aldus Mini. Samen met een 30 mm lager zwaartepunt moet dat het bekende Mini-rijgevoel ook in het stekkertijdperk waarborgen. Eerder dit jaar mochten we daar al even van proeven tijdens een rit in een prototype.

Vanafprijs

De kofferruimte heeft met 211 liter (731 met alles plat) geen concessies hoeven doen. Standaard heeft de Mini Cooper SE onder meer led-koplampen, gescheiden klimaatzone, standkachel, 16 inch lichtmetalen wielen en navigatie. De mate van uitrusting kun je straks bepalen met een aantal niveaus: Trim S, Trim M, Trim L en Trim XL. De Mini Cooper SE beleeft zijn marktintroductie volgend jaar maart. Prijzen beginnen dan bij € 34.900. Meer over de elektrische strategie van Mini lees je binnenkort in AutoWeek, in een exclusief interview met de nieuwe topman Bernd Körber.