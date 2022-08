Minder Fords Fiesta over de Rijn door lage waterstand

Chiptekorten, personeelstekorten, beperkt verkrijgbare grondstoffen… autofabrikanten hebben het momenteel al zwaar genoeg, maar in het geval van de Ford Fiesta komt er nog een probleem bij. Die auto kan namelijk maar beperkt over de Rijn naar België en Nederland worden vervoerd, vanwege de lage waterstand.

De Ford Fiesta wordt gebouwd in Keulen, vanwaar hij per binnenvaartschip over de Rijn naar zeehavens in Antwerpen en Vlissingen wordt vervoerd. Daarvandaan gaan de auto’s de wereld over, in andere schepen naar landen in en buiten Europa. Een deel blijft uiteraard in Nederland en België.

Helaas is er een kink in de kabel gekomen, want door de lage waterstand in de Rijn is het niet meer mogelijk om dit handige logistieke plan op volle kracht uit te voeren. Toen de waterstand een meter bereikte, werden er al enkele tientallen auto's minder op een schip gezet. Nu, bij een waterdiepte van 71 centimeter, kunnen de schepen slechts doorvaren als er zo’n 30 procent minder auto’s op de schepen staan. Daarmee komt het totaal per schip op 150 stuks.

Vervelend, maar volgens Ford zijn de gevolgen wel te overzien. Zo kan het verlies worden opgevangen door vaker te varen. De Nederlandse importeur kan niet zeggen of en in welke mate de problematiek de levering van Nederlandse Fiesta’s beïnvloed. Dat blijkt lastig, omdat er zoals gezegd ook nog andere zaken spelen die de levertijd kunnen beïnvloeden. Wel is duidelijk dat het ‘probleem’ alleen de Fiesta betreft.