Minder diesel, meer benzine en elektrisch in EU

Dat diesels nu ook in Europa sterk aan populariteit moeten inboeten, wordt inmiddels gestaafd door de cijfers. In het laatste kwartaal van 2019 zijn minder diesels verkocht, terwijl benzineauto’s en ook geheel of gedeeltelijk elektrische auto’s stevig terrein winnen.

Volgens de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) zijn er in het laatste kwartaal van vorig jaar 3,7 procent minder diesels verkocht in de EU. Daarmee lijkt de daling nog wel mee te vallen, maar ten opzichte van benzine is de verschuiving toch stevig te noemen. In dezelfde periode steeg het aantal verkochte benzineauto’s namelijk met 11,9 procent.

Elektrische auto’s maakten helemaal een indrukwekkende stap, al zijn de belastingmaatregelen in Nederland daarvoor wel grotendeels verantwoordelijk. Met 91.225 exemplaren zijn er 76,5 procent meer EV’s verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, maar meer dan een derde daarvan kwam voor rekening van de enorme ‘bijtellingsrun’ die in Nederland gaande was. Ter vergelijking: in Nederland gingen 32.141 EV's op kenteken, de nummer twee (Duitsland) kwam niet verder dan 15.436 registraties.

In totaal waren ‘oplaadbare voertuigen’ in de EU goed voor 4,4 procent van het totaal. In deze categorie vallen echter ook plug-inhybrides, die het 86,4 procent beter deden dan voorheen. Tellen we ook reguliere hybrides en andere alternatief aangedreven auto’s mee, zoals exemplaren op aardgas of LPG, komt de stijging op 66,2 procent.