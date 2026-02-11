Miljardenverlies voor Ford

Ford noteert voor het vierde kwartaal van 2025 een verlies van meer dan 11 miljard dollar, het grootste verlies voor het merk ooit sinds de crisis van 2008.

Bijna niet te bevatten: Ford sluit het vierde kwartaal van 2025 af met een verlies van 11,1 miljard dollar, oftewel dik 9,3 miljard euro. Automotive News merkt op dat dit het grootste verlies is sinds de wereldwijde economische klap van 2008.

Het giga-verlies van Ford komt voor een belangrijk deel door het schrappen van elektrische modellen en plannen voor elektrische modellen. Het op die schaal wijzigen van plannen kost nu eenmaal bakken met geld. Over het hele jaar 2025 blijft het verlies steken op ‘slechts’ 8,2 miljard dollar, krap 7 miljard euro. Volgens Autonews.com is dit het op drie na slechtste jaar ooit voor Ford, dat naast gewijzigde EV-plannen en verliesgevende EV’s ook hoge invoerheffingen en gedoe rond de inkoop van aluminium kan beschuldigen van de tegenslag. De enorme batterij aan terugroepacties helpt ongetwijfeld ook niet, al belooft Ford op dat vlak beterschap.

Zonder de eenmalige afschrijvingen komt de zogenaamde EBIT van Ford (Earnings Before Interest and Taxes) toch nog positief uit, maar met 6,8 miljard wel weer een stuk lager dan de 10,2 miljard dollar in 2024. In het vrij lege hoekje met goed nieuws treffen we ook een met 1 procent gestegen omzet aan, en dat bij een afname van de totale autoverkoop met 2 procent.

Ford kijkt voorzichtig positief naar 2026, wat gezien de eenmalige aard van veel enorme uitgaven en tegenslagen enigszins gerechtvaardigd lijkt. Toch is er serieus werk aan de winkel voor Ford, dat zowel in de VS als Europa een soms lastig te doorgronden beleid voert momenteel. Gelukkig verkopen de enorme pick-ups van het merk er als vanouds als warme broodjes...