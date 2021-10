Militem Ferox T is aangepakte Jeep Gladiator

Ben je in de markt voor een Jeep Gladiator, maar zit je niet te wachten op de versie met dieselmotor die Jeep in Europa voert? Dan heeft het Italiaanse Militem wellicht een passende oplossing in de vorm van de Ferox T.

Militem is een - voornamelijk optische - tuner die zich specialiseert in modellen van Ram en Jeep. De Ferox T is het laatste wapenfeit van de Italianen. Het model is gebaseerd op de Jeep Gladiator, de pick-upversie van de Wrangler. De Ferox T is nog overduidelijk herkenbaar als een Jeep, maar komt een stuk meer intimiderend over. De voorbumper steekt meer naar voren en bevat een ledbalk boven het nummerbord, de grille heeft aan de bovenkant een inkeping met daarin het Militem-logo en de spatborden zijn een flink stuk breder. Die bieden plaats aan 20-inch wielen met terreinbanden. Ook staat de Ferox T dankzij een liftkit 5 centimeter hoger op zijn poten dan de standaard Gladiator en monteert Militem andere schokdempers.

De lijst met aanpassingen stopt daar nog niet. Desgewenst plaatst de tuner een rolbeugel met inklapbare ledbalken achter de cabine. Daarnaast is het mogelijk om een imperiaal met geïntegreerde ledverlichting op het dak te laten schroeven. Binnenin de Ferox T is het een feestje van met de hand aangebracht leer en alcantara. Naar Jeep-logo's kun je tevergeefs zoeken, want Militem laat nadrukkelijk zijn eigen stempel achter.

In motorisch opzicht verandert Militem niets aan de Gladiator: onder de kap ligt de 288 pk en 353 Nm sterke 3.6 Pentastar V6. Militem voorziet de Ferox T nog wel van een aangepaste uitlaat. De keuze voor die krachtbron is overigens wel opmerkelijk, omdat Jeep de Gladiator in Europa alleen voert met de 264 pk en 600 Nm sterke 3.0 MultiJet V6-diesel. Wie dus liever benzinekracht onder de kap heeft, hoeft kennelijk niet langer zelf grijs te importeren. In het persbericht laat Militem de diesel compleet links liggen.

Geïnteresseerd? Dan mag je de knip trekken, want in Italië kost de Ferox T €97.490 exclusief belastingen. Ter vergelijking: een Gladiator met dieselmotor is in het land van de pasta en pizza verkrijgbaar vanaf €55.110.