Jeep Gladiator met gesloten opbouw

Nee, met de Top Dog Concept brengt FCA's accessoireafdeling Mopar geen hommage aan een goede hond. De Top Dog Concept is een met Mopar-onderdelen volgehangen Jeep Gladiator die volgens zijn scheppers perfect is voor wie graag met zijn mountainbike de natuur in gaat. Het opvallendste aan de Jeep Gladiator is de dichte opbouw die in de normaal gesproken open laadbak is geplaatst. Aan de rechterkant van deze opslagbak zijn schuiflades met onder meer onderdelen en gereedschap voor mountainbikers gemonteerd. Aan de linkerkant van de opbouw vinden we een koelkast en een grille. Lekker eten is immers ook wat waard.

De gezien de naam van deze speciale Gladiator toepasselijk in de kleur K-9 Blue gespoten Gladiator is verder voorzien van extra verlichting, een bullbar, een snorkel en een dakrek voor fietsen. Daarnaast staat de Jeep dankzij een liftkit zo'n vijf centimeter hoger op zijn poten. Om het lichtmetaal zijn 37 inch dikke offroadbanden van BFGoodrich gevouwen. Om plaats te maken voor dit heftige offroadrubber heeft Jeep de wielkasten van de Gladiator aangepast. Onder de kap van de Jeep Top Dog Concept ligt de bekende 3.6-V6-benzinemotor, die is gekoppeld aan een achttraps automaat. Het interieur wordt onder meer aangekleed met meubilair dat met zwart leer en blauwe stiksels is afgewerkt. Kijk niet gek op als deze opbouw op termijn opduikt in de Mopar-catalogus.