Elektrische auto's zijn er al in diverse soorten en maten, maar een elektrische stationwagon kun je in Nederland nog niet kopen. Nog niet. MG haalt begin volgend jaar namelijk de 5 Electric naar ons land, waarover het merk nu meer informatie vrijgeeft.

MG is met een groot Europees offensief bezig. Na de ZS EV, die inmiddels grondig is vernieuwd, haalde het merk de plug-in hybride EHS Plug-in Hybrid naar ons land en straks kun je ook voor een grotere elektrische SUV van het merk gaan: de Marvel R Electric. Daar blijft het niet bij, MG zet in het eerste kwartaal van 2022 namelijk de 5 Electric in de showrooms. De MG5 Electric, MG plakt de 5 aan de merknaam vast, is straks de eerste elektrische stationwagon die je in Nederland kunt kopen. Het is op papier ook een interessante.

MG kondigt alvast aan dat de 5 Electric in Nederland een vanafprijs krijgt van minder dan €30.000. Daarmee komt hij dus een stapje onder de vernieuwde ZS EV op de prijslijst te staan. De MG5 Electric is een elektrische stationwagon met een bagageruimte van 479 liter. Opvallend, eerder communiceerde MG dat de 5 Electric 578 liter kon opslokken. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 1.400 liter in de auto kwijt. Er zijn meer cijfers net even anders. Zo krijgt de MG5 Electric een 156 pk en 260 Nm sterke elektromotor, in plaats van een exemplaar met 184 pk en 280 Nm.

Nu de hamvraag: wat is de actieradius van de MG5 Electric? Dat ligt eraan! MG brengt de stationwagon namelijk eerst met een 61,1 kWh accupakket op de markt, waarmee hij een actieradius van 400 kilometer (WLTP) zou kunnen halen. Later haalt MG ook een uitvoering met een kleiner 50,3 kWh pakket naar ons land. Daarmee komt de MG5 Electric 320 kilometer ver. Ongeacht het accupakket is de elektrische stationwagon voorzien van een 11 kW 3-fasenlader. De MG5 Electric is 4,54 meter lang en daarmee is hij een slagje kleiner dan de Volkswagen Golf Variant (+9 centimeter) en Ford Focus Wagon (+12 centimeter)

Uitgebreide technische specificaties en de officiële Nederlandse prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie.