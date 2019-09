MG en Van Mossel Automotive Groep omarmen elkaar

MG maakte onlangs de prijzen van de ZS EV bekend, het eerste model en tevens de eerste EV waarmee het illustere en van origine Britse merk terugkeert naar de Nederlandse automarkt. Nu is er meer bekend over de locaties waar je voor service en onderhoud terecht kunt.

MG lijkt met de ZS EV, een volledig elektrische cross-over die wat formaat betreft vergelijkbaar is met een Nissan Qashqai, een sterke troef in handen te hebben. De MG heeft namelijk een vanafprijs van net geen 30 mille (€ 29.990) en daarmee is het misschien niet de goedkoopste elektrische auto van ons land, maar wel de voordeligste EV van dit formaat. MG gaf al aan dat het model online te bestellen is, maar waar je voor je onderhoud terecht kon, was nog even gissen. Tot vandaag.

MG meldt dat het een samenwerking is aangegaan met de Van Mossel Automotive Group. Wie een MG ZS EV heeft gekocht, kan bij zestig locaties van die dealerholding terecht voor service en onderhoud. Daarnaast opent MG niet alleen een zogeheten 'Brand Store' in Amsterdam, maar ook eentje in Breda. Hier is de ZS EV van dichtbij te bekijken én is er de mogelijkheid een proefrit te maken. De verkoop van de auto, die volgens MG nagenoeg direct leverbaar is, geschiedt overigens online.