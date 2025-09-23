Het Chinese SAIC Motor weet zijn techniek inmiddels over heel wat merken te spreiden. Daar komt bij dat diverse modellen ook niet aan één merk van de fabrikant gebonden zijn. Zo bestaan de modellen van MG's 'luxemerk' IM Motor - dat het samen met onder meer Alibaba Group heeft bedacht - ook als MG (IM5 en IM6). De elektrische stationwagon die je in Nederland kunt kopen en die hier MG 5 Electric heet, is in de basis feitelijk een Roewe Ei5. Een ander voorbeeld van een MG die feitelijk geen MG is, brengt ons dichterbij de hoofdrolspeler van dit artikel. Zo verkoopt MG in Thailand een pick-up van Toyota Hilux-formaat die weinig meer is dan een Maxus T70 met een voor MG aangepast front. Er is nu nog een pick-up van MG die geen MG is. De oorsprong daarvan kennen we in Nederland echter ook!

Maak kennis met de MG U9: een 5,5 meter lange pick-up met een bekende basis. De MG U9 is namelijk MG's versie van de Maxus eTerron 9 die je in Nederland kunt kopen. De eTerron 9 is een elektrisch aangedreven pick-up, deze MG U9 heeft... een dieselmotor! Jawel! Onder de kap van de 5,5 meter lange pick-up tokkelt een 218 pk en 520 Nm sterke 2,5-liter viercilinder. Die machine is aan een achttraps automaat van ZF geknoopt. De minimaal 2.398 kilo zware U9 heeft vierwielaandrijving, mag 3.500 kilo trekken en is met zijn open laadbak natuurlijk lekker praktisch. Interessant: het tussenschot dat de laadbak van de cabine scheidt, valt neer te klappen. Een frunk onder de voorklep heeft de U9 niet, daar ligt ditmaal immers een dieselmotor. Nog een laatste weetje om deze pick-up nóg iets verwarrender te maken: in Australië werd deze MG U9 met dieselmotor al verkocht en wel als LDV Terron 9. Juist.