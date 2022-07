MG Cyberster: nieuwe details elektrische roadster

Met de 5 Electric heeft MG in Europa een uniek model in handen, maar daarmee is MG's hunkering naar elektro-uitbreiding in diverse niches nog niet gestild. MG komt namelijk met een elektrische roadster waarvan nieuwe details in beeld zijn gebracht.

Het Nederlandse leveringsgamma bestaat uit de volledig elektrische ZS en Marvel R en omvat ook de plug-in hybride EHS. Daarnaast kun je sinds kort bij het merk aankloppen voor de eerste elektrische stationwagon op de Europese markt. Binnenkort breidt MG zijn leveringsgamma ook nog eens uit met de reeds gepresenteerde 4 Electric, een hatchback die het leven van de Volkswagen ID3, Cupra Born en Renault Megane E-Tech Electric zuur moet gaan maken. MG's moederbedrijf SAIC is nog niet tevreden en komt ook nog eens met een elektrische roadster. Van die tweezitter hebben we nieuwe beelden opgedoken.

Details MG Cyberster

De elektrische tweezits cabriolet waaraan MG is de productieversie van de Cyberster Concept die in april 2021 het levenslicht zag. Eerlijk is eerlijk, van het uiterlijk zal je waarschijnlijk niet van je stoel glijden van verbazing. AutoWeek kon je in juni al de patentplaten van die definitieve versie laten zien en de jongste detailshots bevestigen dat we het bij het juiste eind hadden. Toch zijn de nieuwe beelden interessant.

Zo wordt onder meer duidelijk dat MG's elektrische pretmachine, die mogelijk toch gewoon Cyberster gaat heten, omhoog scharnierende portieren krijgt. Scissor doors dus, aangezien vlinderdeuren behalve omhoog ook naar buiten toe bewegen. Daarnaast zien we dat de MG Cyberster een wel heel eigenwijs stuurwiel krijgt. Of eerder: geen stuurwiel maar een yoke-achtig exemplaar dat Tesla in de Model S en Toyota in de bZ4X kan leveren.

Daarnaast zien we voor het eerst iets van het interieur van de MG Cyberster. Dat wordt bepaald geen Spartaanse omgeving. Het dashboard is uit drie fikse schermen opgebouwd en is helemaal op de bestuurder gericht. Daarnaast zien we een verticale verstevigingsbalk, een visueel verlengstuk van de lijn die diep achter het instrumentarium begint. De middenconsole lijkt uit een digitaal scherm te bestaan.

Bepaald geen traditioneel simplistisch binnenste dus, zoals je dat wellicht kent van de MG's uit een ver verleden. Verder komen we te weten dat de indeling van de achterlichten - hoe kan het ook anders - is geïnspireerd is op de vlag van het Verenigd Koninkrijk. O ja, de indeling van de koplampen is geïnspireerd op het symbool voor onder meer radioactiviteit (foto 6). Gezellig.

Het is nog niet bekend wanneer MG de Cyberster in zijn geheel presenteert, maar lang lijkt het niet meer te gaan duren.