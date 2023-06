MG 4 Electric: 435 pk sterk en tot 520 km bereik

De elektrische MG 4 Electric is in Nederland met twee aandrijflijnen te krijgen. Daar komen er binnenkort twee bij. De eerste is maar liefst 435 pk sterk, de tweede heeft een actieradius van 520 kilometer. Interessante aanvulling dus.

De MG 4 Electric is in Nederland een interessante aanbieding. De elektrische hatchback is aanzienlijk minder duur dan auto's als de Volkswagen ID3, maar biedt op papier vergelijkbare prestaties. De MG 4 Electric is er momenteel met twee aandrijflijnen. Het EV-feestje begint bij de de 170 pk krachtige MG 4 Electric Standard met 51-kWh accu en een bereik tot 350 kilometer. Daarboven staat een 204 pk en tevens achterwielaangedreven smaak met 64-kWh accu en een actieradius tot 450 kilometer (Comfort en Luxury). Bij de Nederlandse marktintroductie kondigde MG al aan dat er op termijn ook een sportieve topversie én een variant met een extra grote actieradius zouden komen. AutoWeek weet nu wat die nieuwe motorversies in huis hebben.

435 pk sterke X-Power

We beginnen met de spannendste nieuwe variant van de MG 4 Electric. Die heet MG 4 Electric X-Power en draagt een naam die verwijst naar de MG X-Power SV met V8 van Ford én Fiat Punto-koplampen waarvan tussen 2003 en 2005 iets meer dan tachtig stuks zijn gebouwd. Deze MG 4 Electric X-Power is dankzij twee samen 435 pk sterke elektromotoren de enige vierwielaangedreven versie van de elektrische hatchback. Net als de MG 4 Comfort en Luxury heeft deze MG 4 X-Power het 64-kWh accupakket. De sportieve topversie wringt daar een actieradius van 385 kilometer uit. Hoe rap de MG 4 Electric vanuit stilstand een snelheid van 100 km/h bereikt? Daar moeten we nog even naar gissen. In thuisland China biedt MG de Mulan aan, een met 449 pk iets krachtigere topversie die in slechts 3,8 seconden op de 100 km/h zit. Daar zal deze 435 pk krachtige X-Power niet veel voor onder doen.

MG 4 Long Range

De tweede nieuwe smaak van de MG 4 Electric is wellicht minder spannend, maar een stuk relevanter. De MG 4 komt namelijk ook beschikbaar als Long Range. Die MG 4 Electric Long Range is de enige variant van de hatchback met een 77-kWh accu in zijn bodem. Op de achteras zit een 245 pk sterke elektromotor en dat maakt de MG 4 Long Range na de nieuwe X-Power-versie de krachtigste motorversie van de MG 4. Ook hier geldt dat we op uitgebreide specificaties nog even moeten wachten. Wel weten we dat de MG 4 Electric Long Range een actieradius tot 520 kilometer heeft. Daarmee komt-ie dus 70 kilometer verder dan de MG 4 Comfort (450 kilometer).

AutoWeek is nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse afdeling van MG. Vooralsnog kunnen we je helaas nog niet meer over de nieuwe motorversies vertellen. De MG 4 Standard heeft momenteel een vanafprijs van €32.285. Voor de Comfort en Luxury tik je achtereenvolgens €35.785 en €37.785 af.