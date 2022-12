MG 4 Electric scoort vijf Euro NCAP-sterren

De laatste groep deelnemers aan de Euro NCAP-crashtesten van dit jaar heeft zijn testresultaten binnen. Elf van in totaal veertien (nieuwe) auto's scoren het maximumaantal van vijf sterren, drie modellen scoren er vier. Relevantste puntenpakker is de MG 4 Electric, die vanaf heden met zijn scherpe vanafprijs en prima specificaties naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke rol zal spelen op de Nederlandse markt.

De laatste Euro NCAP-resultaten van het jaar zijn binnen en die bevatten de prestaties van veertien verschillende modellen voor de Europese markt. De meeste daarvan zijn nieuw, een enkeling is een model dat al langer op de markt is, maar die opnieuw getest werd (bijvoorbeeld omdat de veiligheidsuitrusting onlangs werd aangevuld). Twee uit die laatste categorie zijn de Ford Puma en de in ons land voor particulieren allang niet meer leverbare Volkswagen Touran. Beide scoren vier sterren.

De andere viersterrendeelnemer is de nieuwe Peugeot 408, die volgens Euro NCAP vooral op het gebied van actieve veiligheidssystemen punten laat liggen. De rest van de deelnemers, waaronder de Volkswagen ID Buzz en de Lucid Air, scoorde wel vijf sterren. Dat zijn de volgende modellen:

MG 4 Electric

Lucid Air

Lexus RX

Land Rover Discovery Sport

Mercedes-Benz GLC

Chery Omoda5

Maxus Mifa 9

Volkswagen ID Buzz

Ford Ranger

Volkswagen Amarok

Skoda Octavia

Vooral over de eerste twee uit het rijtje schreven we al veel vaker. Dat de Lucid Air vijf sterren binnenhaalt, mag geen verrassing heten. De volledig elektrische supersedan heeft in Amerika al even aan de fysieke wereld kunnen wennen en krijgt als premium-product alle moderne technologieën op het gebied van actieve veiligheidssystemen aangemeten. Dat is nu beloond met een ruime vijfsterrenbeoordeling van Euro NCAP.

Volgend jaar nieuwe regels

Goed nieuws voor de mensen die geïnteresseerd zijn in een MG 4 Electric, is dat ook die elektrische auto het maximumaantal sterren binnenhaalt. De Chinese hatchback scoort overall minder goed dan de Lucid Air, maar laat op geen enkel vlak echt steken vallen en scoort op alle vier de overkoepelende criteria (volwassen inzittenden, kinderen aan boord, voetgangersveiligheid en actieve veiligheids- en rijhulpsystemen) een score van rond de 80 procent. Verder valt op dat ook de andere twee Chinese nieuwkomers, de Maxus Mifa 9 en de Chery Omoda5, het maximumaantal sterren scoren.

Dat nieuwe modellen dat doen, is overigens eerder regel dan uitzondering. Het overgrote deel van de in 2022 geteste auto's scoorde vijf sterren. Euro NCAP scherpt zijn criteria voor 2023 verder aan, dus het valt te bezien of ook dan zo veel nieuwe modellen vijf sterren scoren. Momenteel is het niet echt onderscheidend meer als een auto het maximum scoort, al duidt het er nog altijd op dat de veiligheidsvoorzieningen van een model in orde zijn. Ook nu is niet elke nieuweling meteen goed voor vijf sterren.